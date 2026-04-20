Деякі пенсіонери можуть отримати більше 1000 грн надбавки

В Україні діє окрема система пенсійних доплат для жінок, які виховали багато дітей. Уже у 2026 році така надбавка може перевищувати тисячу гривень щомісяця, залежно від кількості дітей

Хто може розраховувати на доплату

Право на додаткові виплати мають жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей і забезпечили їх виховання до досягнення шестирічного віку.

При цьому враховуються не лише біологічні, а й усиновлені діти. Така норма закріплена в законодавстві України — зокрема, у законі про пенсії за особливі заслуги перед державою.

До яких пенсій додається надбавка

Ця фінансова підтримка не є окремою виплатою, а нараховується як доповнення до вже призначеної пенсії. Вона може бути встановлена до таких видів пенсійного забезпечення:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності;

пенсія у разі втрати годувальника;

пенсія за вислугу років.

Який розмір виплат передбачено у 2026 році

Сума надбавки безпосередньо залежить від кількості дітей і визначається як частка від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

для матерів п’ятьох дітей — 35%;

шести дітей — 36%;

семи дітей — 37%;

восьми дітей — 38%;

дев’яти дітей — 39%;

десяти і більше дітей — 40%.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2595 грн на місяць. Відповідно, розмір щомісячної доплати коливається приблизно від 908 грн до 1038 грн.

Як отримати надбавку

Щоб оформити цю виплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Надбавка призначається з моменту подання заяви, за умови надання всіх необхідних документів — зокрема свідоцтв про народження дітей та підтверджень їхнього виховання.

У разі смерті жінки, яка отримувала таку доплату, відповідна надбавка не зникає повністю. Вона може бути частково врахована під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів родини.

Зокрема передбачено такі умови: 70% від надбавки виплачується, якщо є один утриманець, і 90% — якщо їх двоє або більше.

Джерело: На пенсії.