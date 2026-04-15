Чи враховують стаж роботи в Криму для пенсії в Україні

Чи беруть до уваги трудовий стаж, набутий у Криму до 2014 року, під час призначення пенсії в Україні, у яких випадках його можуть не зарахувати та що робити в такій ситуації?

Чому трапляється, що стаж роботи в Криму до 2014 року не включають до пенсійного розрахунку. Обставини можуть суттєво відрізнятися, адже визначення страхового стажу для пенсії завжди відбувається індивідуально. Варто детально розглянути, від яких чинників це залежить і які кроки потрібно зробити, якщо частину трудового стажу не врахували.

Процедура обчислення стажу для призначення пенсії є персоналізованою для кожної людини. Якщо під час підрахунку виявилося, що певний період роботи не було включено, необхідно звернутися до відповідного органу Пенсійного фонду та отримати офіційне пояснення причин такого рішення. Після отримання відповіді від ПФУ щодо неврахування конкретного періоду стажу слід діяти відповідно до наданих роз’яснень.

Причин, через які окремі періоди трудової діяльності можуть не зарахувати до стажу, існує чимало. У кожній ситуації потрібен індивідуальний підхід і вжиття конкретних заходів, щоб забезпечити повне врахування стажу.

Сам факт того, що робота виконувалася в Криму, росії чи будь-якій іншій державі, не є визначальним для включення цього періоду до страхового стажу, який дає право на призначення пенсії. Водночас це може впливати на розрахунок коефіцієнта стажу (КС). Зокрема, період роботи в Криму до 2014 року має бути зарахований за умови, що за працівника сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду не нижче мінімального встановленого рівня.

Нагадаємо, що в Україні поступово підвищують вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Уже з 2027 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу замість 33.

Джерело: На пенсії.