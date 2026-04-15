Чи враховують стаж роботи в Криму для пенсії в Україні

15.04.2026 17:40
Ольга Деркач

Чи беруть до уваги трудовий стаж, набутий у Криму до 2014 року, під час призначення пенсії в Україні, у яких випадках його можуть не зарахувати та що робити в такій ситуації?

Чому трапляється, що стаж роботи в Криму до 2014 року не включають до пенсійного розрахунку. Обставини можуть суттєво відрізнятися, адже визначення страхового стажу для пенсії завжди відбувається індивідуально. Варто детально розглянути, від яких чинників це залежить і які кроки потрібно зробити, якщо частину трудового стажу не врахували.

Процедура обчислення стажу для призначення пенсії є персоналізованою для кожної людини. Якщо під час підрахунку виявилося, що певний період роботи не було включено, необхідно звернутися до відповідного органу Пенсійного фонду та отримати офіційне пояснення причин такого рішення. Після отримання відповіді від ПФУ щодо неврахування конкретного періоду стажу слід діяти відповідно до наданих роз’яснень.

Читайте також: Українці отримають третю платіжку за газ: скільки доведеться заплатити

Причин, через які окремі періоди трудової діяльності можуть не зарахувати до стажу, існує чимало. У кожній ситуації потрібен індивідуальний підхід і вжиття конкретних заходів, щоб забезпечити повне врахування стажу.

Сам факт того, що робота виконувалася в Криму, росії чи будь-якій іншій державі, не є визначальним для включення цього періоду до страхового стажу, який дає право на призначення пенсії. Водночас це може впливати на розрахунок коефіцієнта стажу (КС). Зокрема, період роботи в Криму до 2014 року має бути зарахований за умови, що за працівника сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду не нижче мінімального встановленого рівня.

Нагадаємо, що в Україні поступово підвищують вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Уже з 2027 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу замість 33.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня

Верховний Суд уточнив правила нарахування пенсій для учасників бойових дій

Пенсію можуть затримати: кого зачеплять зміни з трудовими книжками

Новини по темі
Де в Україні найдешевше орендувати житло 15.04.2026

Де в Україні найдешевше орендувати житло
lifecell змінює умови деяких тарифних планів 15.04.2026

lifecell змінює умови деяких тарифних планів
Укрпошта запровадила нові тарифи 15.04.2026

Укрпошта запровадила нові тарифи
Українці отримають третю платіжку за газ: скільки доведеться заплатити 14.04.2026

Українці отримають третю платіжку за газ: скільки доведеться заплатити
Фінансовий гігант Deutsche Börse інвестував $200 млн у криптобіржу Kraken 14.04.2026

Фінансовий гігант Deutsche Börse інвестував $200 млн у криптобіржу Kraken
Названо, скільки заробив Vodafone у 2025 14.04.2026

Названо, скільки заробив Vodafone у 2025

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Сьогодні  19:00

Де в Україні найдешевше орендувати житло

 Сьогодні  18:20

OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber

 Сьогодні  17:00

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

 Сьогодні  16:20

lifecell змінює умови деяких тарифних планів

 Сьогодні  15:40

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

 Сьогодні  15:10

Ліриди повертаються: коли дивитися весняний зорепад і чого очікувати

 Сьогодні  14:30

Українці за кордоном можуть подати заявку на компенсацію через Дію

