Пенсію можуть затримати: кого зачеплять зміни з трудовими книжками

12.04.2026 13:00
Микола Деркач

Поширена інформація про «скасування» паперових трудових книжок із 10 червня 2026 року не відповідає дійсності. Водночас для частини українців оцифрування стажу стає критично важливим — інакше можуть виникнути затримки з призначенням пенсії або проблеми з підтвердженням трудового стажу. Чому це важливо та кого це стосується — розбираємося

Паперові книжки не зникають

Після 10 червня 2026 року паперова трудова книжка не втрачає юридичної сили. Вона залишається чинним документом, який підтверджує стаж.

Жодних штрафів чи санкцій за відсутність електронної версії не передбачено. Тобто сам по собі факт неоцифрованої книжки не є порушенням.

Звідки взялася дата 10 червня

Ця дата пов’язана із завершенням перехідного періоду, протягом якого роботодавці та працівники мали передати дані про стаж до електронного реєстру Пенсійного фонду.

Однак це не дедлайн «після якого все анулюється», а лише орієнтир для завершення цифровізації.

Навіщо потрібна електронна трудова книжка

Електронна версія значно спрощує взаємодію з Пенсійним фондом.

По-перше, вона дозволяє призначити пенсію автоматично — без додаткових перевірок і збору документів.

По-друге, це резервна копія стажу. У разі втрати паперової книжки або пошкодження записів електронні дані можуть стати ключовим доказом.

Хто може не поспішати

Менше ризиків мають дві категорії:

  • пенсіонери та ті, хто вже завершив трудову діяльність;
  • працівники, які почали офіційно працювати після 1 січня 2004 року — їхні дані вже зберігаються в електронних реєстрах.

Для них електронна трудова — радше зручність, ніж необхідність.

Хто в зоні ризику

Найбільшу увагу варто приділити тим, хто працював до 2004 року, особливо у 80–90-х роках.

У цей період облік стажу вівся виключно в паперовій формі. Тому в разі втрати книжки або помилок у записах підтвердити стаж буде складніше.

Оцифрування в такому випадку — фактично єдиний спосіб убезпечити свої пенсійні права.

Що в підсумку

Паперові трудові книжки залишаються чинними і після 2026 року. Але для частини українців їхнє оцифрування — не формальність, а необхідний крок, який може вплинути на швидкість і навіть можливість отримання пенсії.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розгляне законопроєкт №14327, який передбачає зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу та створення реєстру банківських рахунків громадян.

Документ розроблений Кабінетом Міністрів і покликаний привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це необхідно для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

