Українці отримають третю платіжку за газ: скільки доведеться заплатити

14.04.2026 18:20
Ольга Деркач

Українцям готують ще один окремий рахунок за газ. Якщо зараз споживачі отримують дві платіжки — одну за фактично використаний газ і другу за його розподіл, — то незабаром з’явиться третя. Вона стосуватиметься обслуговування внутрішніх газових мереж у будинках

Що передбачає третя платіжка за газ

У цьому рахунку закладені витрати на технічне утримання систем газопостачання. Йдеться про перевірки обладнання, пошук і ліквідацію витоків газу, контроль герметичності, тестування систем на щільність та інші профілактичні роботи.

Раніше відповідальність за стан внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках покладалася на комунальні служби, ОСББ та подібні структури. Однак на законодавчому рівні не було чітко визначено, хто саме має замовляти ці послуги, хто їх виконує, а також які саме роботи повинні проводитися та скільки вони можуть коштувати.

Як формуватиметься оплата

Плату за таке обслуговування не нараховуватимуть щомісяця. Рахунок виставлятимуть значно рідше — один раз на 3 або навіть на 5 років. Оплату потрібно буде здійснювати лише в той період, коли фактично проводяться технічні роботи.

Частота обслуговування залежить від віку газових мереж та тривалості їх експлуатації. Якщо мережі використовуються менше ніж 25 років, профілактику проводитимуть раз на 5 років. Якщо ж термін експлуатації перевищує 25 років — раз на 3 роки.

Хто виставлятиме рахунки і як визначається вартість

Платіжки надсилатиме оператор газорозподільних мереж або інша компанія, з якою балансоутримувач будинку уклав договір на проведення відповідних робіт.

Інформацію про графіки обслуговування оператори публікуватимуть на власних ресурсах.

Вартість залежатиме насамперед від обсягу робіт у конкретному будинку. Тарифи є відкритими — їх публікують на сайтах компаній, які виконують обслуговування.

При цьому підкреслюється, що профілактичні роботи обійдуться значно дешевше, ніж ремонтні, які можуть знадобитися у разі виявлення несправностей.

Джерело: 24 Канал.

