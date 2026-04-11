Деякі українці отримають по 6,5 тис. грн допомоги — рішення Уряду

11.04.2026 13:00
Микола Деркач

Кабінет Міністрів України підтримав Постанову щодо розподілу коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні

Деякі українці отримають по 6,5 тис. грн допомоги — рішення Уряду

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Йдеться про надання одноразової виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А у 9 прифронтових областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Раніше Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін підписав відповідний Меморандум із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен. Очікується, що допомогу отримають близько 9 тисяч дітей в зазначених регіонах.

Списки отримувачів формуються на основі даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Читайте також: У яких випадках держава може забрати майно спадщини

Пенсійний фонд України після перевірки даних, зазначених у списках, повідомляє отримувачів про право на отримання такої допомоги. Повідомлення надходить у Дії (за наявності встановленого мобільного додатка).

У разі неможливості повідомлення отримувачів через Дію, ПФУ інформує громадян засобами мобільного звʼязку, або в електронній формі про можливість та строки звернення до сервісних центрів.

Допомога виплачується одному із законних представників дитини, який отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю підгрупи А.

Кошти зараховуються на банківський рахунок, на який вже надходять соціальні виплати.

Важливо! Виплата надається лише тим, хто не отримав одноразову допомогу в опалювальному сезоні 2025/2026 програми «Зимова підтримка».

Кошти надаються у безготівковій формі. Родина може використати їх на будь-які потреби дитини.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

 Деякі українці можуть отримати до 12 тис. грн від ООН

Борги з українців стягуватимуть по-новому: що зміниться

Великодній кошик 2026 подорожчав: скільки коштують святкові продукти

Новини по темі
Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни 11.04.2026

Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни
Мінсоцполітики готує апгрейд: що зміниться для отримувачів соцдопомоги та пенсій 10.04.2026

Мінсоцполітики готує апгрейд: що зміниться для отримувачів соцдопомоги та пенсій
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 10.04.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026
У яких випадках діти зобов’язані платити аліменти на утримання батьків 10.04.2026

У яких випадках діти зобов’язані платити аліменти на утримання батьків
Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події 09.04.2026

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події
Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів 09.04.2026

Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  11:30

Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни

 Сьогодні  10:00

Україна на глобальному ринку: чим торгували та за що платили у 2025

 10.04.2026  19:00

UniCredit готується закрити бізнес у Росії замість продажу активів

 10.04.2026  17:40

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

 10.04.2026  17:00

Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

 10.04.2026  16:20

Польський ритейлер планує вийти на ринок України

 10.04.2026  15:40

ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених

 Всі новини
