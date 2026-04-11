Деякі українці отримають по 6,5 тис. грн допомоги — рішення Уряду

Кабінет Міністрів України підтримав Постанову щодо розподілу коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Йдеться про надання одноразової виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А у 9 прифронтових областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Раніше Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін підписав відповідний Меморандум із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен. Очікується, що допомогу отримають близько 9 тисяч дітей в зазначених регіонах.

Списки отримувачів формуються на основі даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Пенсійний фонд України після перевірки даних, зазначених у списках, повідомляє отримувачів про право на отримання такої допомоги. Повідомлення надходить у Дії (за наявності встановленого мобільного додатка).

У разі неможливості повідомлення отримувачів через Дію, ПФУ інформує громадян засобами мобільного звʼязку, або в електронній формі про можливість та строки звернення до сервісних центрів.

Допомога виплачується одному із законних представників дитини, який отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю підгрупи А.

Кошти зараховуються на банківський рахунок, на який вже надходять соціальні виплати.

Важливо! Виплата надається лише тим, хто не отримав одноразову допомогу в опалювальному сезоні 2025/2026 програми «Зимова підтримка».

Кошти надаються у безготівковій формі. Родина може використати їх на будь-які потреби дитини.

