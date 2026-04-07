Великодній кошик 2026 подорожчав: скільки коштують святкові продукти

Напередодні Великодня 2026 року українці знову стикаються зі зростанням цін на традиційні святкові продукти. Найбільший тиск на бюджет формують яйця, молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі. Водночас окремі категорії товарів демонструють зниження вартості, що частково стримує загальне подорожчання

Індекс паски зріс на 12%

Приготування паски вдома також подорожчало. У 2026 році випікання 3–4 середніх пасок за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн, що на 12,2% більше, ніж торік.

Ключовими драйверами зростання стали:

родзинки — +27% (53,4 грн за 200 г);

вершкове масло — +13,1% (138 грн за 200 г);

молоко — +11,6% (34 грн за 500 мл);

яйця — +13% у річному вимірі.

Водночас частково компенсувала подорожчання дефляція у «солодкій» групі. Цукор подешевшав на 12,6%, цукрова пудра — на 2,5%, а ванілін — на 26,8%.

Скільки коштує великодній кошик

Вартість великоднього кошика залежить від його наповнення.

Базовий варіант (паска, яйця, сіль, хрін і свічка) коштує 482 грн, що на 12,7% більше, ніж у 2025 році.

Середній кошик із додаванням сиру, ковбаси та гірчиці обійдеться вже у 965 грн (+13,8%).

Максимальний варіант із кагором, салом і свіжими овочами сягне 1 387 грн — це на 17% дорожче, ніж торік.

Яйця та молочка формують основний тиск

Ціни на яйця залишаються одним із ключових факторів подорожчання. За місяць вони зросли на 4%, а за рік — на 13%, до 86,45 грн за десяток.

Молочний сегмент демонструє ознаки стабілізації через здешевлення сирого молока та сезонне збільшення надоїв. Проте це поки що не вплинуло на продукти тривалого зберігання.

Зокрема, вершкове масло за рік подорожчало на 16%, а твердий сир — на 13%. Виробники утримують ціни через попередні витрати на енергоресурси, що підтримує високий рівень цін у цій категорії.

М’ясо без різких стрибків

М’ясний ринок напередодні свят виглядає відносно стабільно. Свинячий ошийок подорожчав на 3% за місяць і на 7% за рік — до 325 грн/кг.

Сало за місяць не змінилося в ціні, але в річному вимірі додало 15% і коштує близько 274 грн/кг.

Овочі — найбільший контраст у цінах

Найпомітніші зміни відбулися в овочевому сегменті. Тепличні овочі суттєво подорожчали через витрати на обігрів і логістику.

Огірки за рік зросли в ціні на 147% — до 240 грн/кг, помідори — на 90%, до 215 грн/кг.

Водночас овочі відкритого ґрунту демонструють протилежну динаміку. Капуста подешевшала на 84%, морква — на 74%, буряк — на 75%.

Що це означає для споживачів

У 2026 році формування великоднього кошика обійдеться дорожче майже в усіх категоріях, особливо якщо до нього входять м’ясо, сир і тепличні овочі.

Основний вплив на ціни мають молочна продукція та яйця, тоді як здешевлення окремих інгредієнтів лише частково пом’якшує загальне зростання витрат.

Джерело: «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).