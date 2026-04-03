Як змінилися ціни на житло в Україні у 2026

Ціни на нерухомість у березні загалом зростають: подорожчали вторинне житло та оренда, тоді як у новобудовах фіксуються коливання

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за березень 2026 року. У фокусі звіту — динаміка цін, попиту та пропозиції на ринку продажу новобудов та вторинки, а також у сегменті оренди. Дані порівнюються з лютим 2026 року та березнем 2025 року.

Ринок новобудов: попит здебільшого зростає, ціни суттєво коливаються

Пропозиція

У березні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні. Впродовж першого місяця весни в експлуатацію ввели 6 нових будинків на 11 секцій загалом: 6 секцій — у Львівській, і 5 — у Київській області.

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах інтенсивно змінювалась протягом березня. Найбільше зростання ціни зафіксовано у Кіровоградській області — +3,5% порівняно з лютим, що вивело її на другу позицію за середньою ціною. А в Закарпатській області відбулось найбільше падіння ціни квадратного метра — на 7,5%.

Київ залишається на першому місці за ціною: середня вартість квадратного метра у березні становила $1 393/м² (-2,3% порівняно з лютим 2026). Найдорожчі новобудови зосереджені в Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 669, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $888/м².

Вторинний ринок: ціни зростають у всіх сегментах житла

Пропозиція

У березні кількість оголошень на вторинному ринку найбільше зросла у Сумській області (+17%). У всіх інших регіонах коливання пропозиції було в межах 5%.

Ціни

За даними DIM.RIA, вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України. Найбільші темпи зростання зафіксовано у Херсонській (+6%), Івано-Франківській (+5%), Закарпатській (+4%), Тернопільській (+4%), Київській (+4%), Харківській (+4%) та Кіровоградській (+4%) областях. Значне падіння ціни відбулось у Черкаській області — на 10%.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $15,5 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у березні становила $89 тис.

Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.

Ринок оренди: попит різко зріс, а ціни “стрибають”

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у березні найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Чернігівській (+32%), Кіровоградській (+23%), Черкаській (+21%) та Чернівецькій (+19%) областях. Помітне скорочення пропозиції відбулось у Запорізькій (-28%) та Житомирській (-11%) областях.

Ціни

У березні 2026-го Київ розділив першу позицію за середньою ціною на оренду із Закарпатською областю — 22 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру. Найдешевше житло для оренди все ще у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 5,5 тис. грн за місяць. У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 22,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

