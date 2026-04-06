Скільки потрібно заробляти, щоб жити добре в Україні — опитування

Українці оцінюють «нормальне життя» значно скромніше, ніж рівень достатку чи заможності. Для базового комфорту, за їхніми уявленнями, вистачає 20–40 тис. грн на місяць. Водночас достаток починається вже з 120–200 тис. грн, а заможність — від 400 тис. грн і вище. При цьому більшість не переконана, що таких доходів можна досягти виключно чесною працею, що вказує на серйозну кризу довіри до економічних правил

Такі висновки випливають з опитування, проведеного ГО Загорій Фаундейшен спільно з Центром СОЦИС. Для більшості українців «жити добре» означає передусім мати стабільність, а не розкіш.

Йдеться про спокійне життя без постійного фінансового напруження. Люди хочуть працювати там, де їм подобається, мати стабільний дохід і не жити в боргах — саме це назвали ключовими умовами понад половина опитаних.

У грошовому вимірі такий рівень оцінюється приблизно в 20–40 тис. грн на місяць на одну людину. Це фактично мінімальний комфорт, який дозволяє закривати базові потреби та не залежати повністю від наступної зарплати.

Водночас поняття достатку значно ширше. Воно вже включає можливість будувати плани, накопичувати кошти, подорожувати та інвестувати у себе. У цьому випадку важливими стають фінансова подушка, стабільний дохід або власна справа, а також витрати на освіту й якість життя. Для такого рівня українці називають дохід у межах 120–200 тис. грн на місяць.

Заможність сприймається як повна фінансова свобода. Йдеться не лише про високі доходи, а й про відсутність обмежень у витратах, можливість допомагати іншим та впливати на суспільні процеси. За оцінками респондентів, для цього потрібно заробляти понад 400 тис. грн щомісяця. У такому контексті гроші стають не тільки засобом комфорту, а й інструментом впливу та реалізації масштабних цілей.

Цікаво, що багатство в Україні має суперечливе сприйняття. З одного боку, його пов’язують із свободою, можливостями та високою якістю життя. З іншого — значна частина громадян асоціює великі статки з корупцією або нечесними схемами.

Недовіра проявляється і в оцінці можливостей особистого успіху. Близько 54% українців сумніваються, що його можна досягти лише власними зусиллями. Лише 40% вважають це можливим, причому без надмірного оптимізму.

Структура витрат також показує напружену ситуацію: приблизно 84% доходів іде на базові потреби — їжу, комунальні послуги та необхідні покупки. В ідеалі українці хотіли б змінити цей баланс: зменшити частку базових витрат до 46%, більше витрачати на дозвілля — до 19%, і стільки ж спрямовувати на заощадження та інвестиції.

