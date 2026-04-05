Доходи держбюджету у березні перевищили план — Мінекономіки

У березні 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 267,7 млрд грн. За даними Державної казначейської служби, як податкова, так і митниця перевиконали план надходжень
Державна податкова служба забезпечила виконання місячного розпису на рівні 101,9%, що дало додаткові $3,1 млрд грн. Державна митна служба перевищила план ще більше — до 108,8%, додатково забезпечивши $6,4 млрд грн.
Основні джерела надходжень у березні
Найбільшу частку доходів забезпечив податок на прибуток підприємств — 89,1 млрд грн. Значними залишаються надходження від ПДВ з імпортних товарів — 59,9 млрд грн.
ПДВ з товарів, вироблених в Україні, приніс 23 млрд грн: при цьому було зібрано 41,3 млрд грн, а відшкодовано бізнесу — 18,2 млрд грн.
Серед інших ключових джерел:
- 33,5 млрд грн — ПДФО та військовий збір;
- 29,1 млрд грн — акцизний податок;
- 5,8 млрд грн — мито;
- 3,7 млрд грн — рентна плата за надра;
- 2,5 млрд грн — частина прибутку держпідприємств.
Додатково бюджет отримав 8,8 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів.
Загалом у березні до загального та спеціального фондів бюджету надійшло 392,6 млрд грн.
Цікаве по темі: Скільки судів проти Податкової виграли моделі OnlyFans — Опендатабот
Підсумки першого кварталу
За січень–березень 2026 року доходи загального фонду склали 734,6 млрд грн. Найбільшими джерелами стали:
- 147,6 млрд грн — ПДВ з імпорту;
- 106,3 млрд грн — податок на прибуток;
- 94,9 млрд грн — ПДФО та військовий збір;
- 81,8 млрд грн — ПДВ з українських товарів;
- 74,1 млрд грн — акциз.
Податкова виконала план на 100,6%, митниця — на 101,7%.
Важливу роль відіграла міжнародна допомога — 173,1 млрд грн грантів.
Загалом до бюджету за перший квартал надійшло 1,02 трлн грн, тоді як видатки склали 1,15 трлн грн. З них 914,8 млрд грн — витрати загального фонду.
Борг і фінансування
За три місяці Україна залучила 216,8 млрд грн запозичень, що становить 46,1% плану. Основним інструментом залишаються ОВДП — 150,9 млрд грн, з яких 15,5 млрд грн у валюті.
Через військові облігації вдалося залучити 41,1 млрд грн.
Із зовнішніх джерел надійшло 65,9 млрд грн, зокрема:
- 65,56 млрд грн — кошти МВФ;
- 0,36 млрд грн — позика Світового банку.
Водночас на погашення держборгу спрямовано 139,7 млрд грн, а на його обслуговування — 65 млрд грн.
Окремо надходження ЄСВ за січень–березень становили 173,4 млрд грн, із яких 61,5 млрд грн — у березні.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки податків сплатили українці у березні 2026
Українці платитимуть нові податки: подано законопроєкти
У Дії готують запуск нових податкових сервісів
Джерело: Мінекономіки.