У яких випадках держава може забрати майно спадщини

Після смерті людини в Україні всі її активи, а також пов’язані з ними права й обов’язки не зникають — вони переходять до інших осіб, яких називають спадкоємцями. Передача відбувається або відповідно до заповіту, або за нормами закону. Водночас трапляються випадки, коли заповіт відсутній, спадкоємців немає або вони відмовляються від спадщини. Тоді майно не лишається «нічийним» — його можуть визнати відумерлим і передати у власність територіальної громади

Скільки часу відводиться на прийняття спадщини

Момент відкриття спадщини — це день смерті особи або дата, коли її офіційно визнано померлою. Від цієї дати починається відлік строків. Спадкоємці мають 6 місяців, щоб ухвалити рішення: прийняти спадщину або відмовитися від неї, подавши відповідну заяву.

Якщо право на спадкування виникає через дії інших спадкоємців (наприклад, вони відмовилися або не вступили у спадщину), може бути надано додатковий період — ще 3 місяці. Якщо ж до завершення основного строку лишилося менше часу, його продовжують до трьох місяців.

Якщо людина не подала заяву в установлений термін, вважається, що вона не прийняла спадщину. Проте ситуацію можна виправити:

отримати згоду інших спадкоємців, які вже оформили спадщину, і подати заяву пізніше;

звернутися до суду та просити додатковий строк, обґрунтувавши поважність причин пропуску.

Коли спадщину визнають відумерлою

Не кожна спадкова справа завершується тим, що майно переходить до конкретної особи. Якщо спадкоємців немає або вони відмовилися чи не прийняли спадщину, суд може визнати її відумерлою. Відповідно до статті 1277 Цивільного кодексу України, ініціювати це можуть:

кредитори померлого;

органи місцевого самоврядування;

власники чи користувачі сусідніх земельних ділянок (якщо йдеться про аграрну землю).

Водночас органи місцевої влади зобов’язані звернутися до суду, якщо спадкоємці відсутні або не скористалися своїм правом.

Заява подається за місцем розташування нерухомості або основної частини рухомого майна. Якщо спадщина включає різні типи майна, усе воно переходить у власність однієї громади. До винесення судового рішення таке майно має перебувати під охороною.

Коли можна звертатися до суду

Подати заяву про визнання спадщини відумерлою можна лише після спливу одного року з моменту її відкриття.

Якщо суд ухвалює відповідне рішення, майно переходить у власність територіальної громади за місцем його знаходження. Якщо активи розміщені в різних локаціях, їх можуть передати кільком громадам. У такому разі кожна громада несе відповідальність за борги померлого пропорційно вартості отриманого майна. Разом із активами вона отримує й обов’язки, зокрема — задовольнити вимоги кредиторів.

Чи можна повернути відумерлу спадщину

Навіть якщо спадщину вже визнали відумерлою та передали громаді, можливість її повернення залишається. Якщо спадкоємець пропустив строк, але майно ще не було відчужене й збереглося, він може вимагати його повернення в натурі. Якщо ж майно вже продано, тоді йдеться про отримання грошової компенсації.

