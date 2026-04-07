Деякі українці можуть отримати до 12 тис. грн від ООН

Частина українців має змогу отримати нову грошову допомогу від ООН. Йдеться про виплати для людей, які постраждали від війни або перебувають у вразливому становищі. Розповідаємо, хто може претендувати на підтримку та як оформити заявку

Жителі Сумської області можуть отримати від 5 600 до 12 300 грн грошової допомоги від УВКБ ООН. Для цього потрібно зареєструватися та подати необхідні документи.

Хто може отримати грошову допомогу

За оновленими правилами програми, виплати доступні для кількох категорій громадян.

Передусім це внутрішньо переміщені особи, які були евакуйовані протягом останніх 45 днів через активні бойові дії або загрозу життю.

Також допомогу можуть отримати домогосподарства, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок нещодавніх обстрілів. У цьому випадку потрібно надати підтвердження від місцевої влади.

Окрема категорія — вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні до шести місяців. Йдеться про людей з інвалідністю, одиноких батьків або багатодітні родини.

Крім того, подати заявку можуть репатріанти — українці, які повернулися з-за кордону не раніше ніж три місяці тому і не пізніше ніж рік тому.

Як отримати виплати

Реєстрацію жителів Сумської області здійснюють мобільні виїзні бригади. Графік їхньої роботи публікується у Telegram-каналі.

Перед цим необхідно записатися за телефоном: +380 63 182 68 38. Дзвінки приймають у будні з 09:00 до 16:00.

Під час реєстрації потрібно мати при собі пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО (за наявності), свідоцтва про народження дітей та банківські реквізити у форматі IBAN.

Також можуть знадобитися документи, які підтверджують факт пошкодження житла або стан здоров’я, зокрема медичні довідки.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розгляне законопроєкт №14327, який передбачає зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу та створення реєстру банківських рахунків громадян.

Документ розроблений Кабінетом Міністрів і покликаний привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це необхідно для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

За матеріалами napensii.ua.