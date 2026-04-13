Коли ціни на житло в Україні знизяться — прогноз

Ціни на житло в Україні не поспішають знижуватися, попри очікування покупців. На ринок одночасно впливають війна, зростання витрат та економічна нестабільність, що формує нинішню цінову динаміку

Про це розповіла експертка з нерухомості Олена Гайдамаха у коментарі 24 Каналу.

Коли можливе зниження цін

За її словами, зниження вартості квартир можливе лише за комплексних змін — зокрема у разі поглиблення економічної кризи або валютних коливань.

Водночас окремі фактори не здатні швидко змінити ситуацію. Навіть стабілізація цін на пальне не гарантує здешевлення житла, адже на ринок продовжує тиснути подорожчання електроенергії та інших ресурсів.

Різні сегменти ринку поводяться по-різному. На вторинному ринку ціни зростають поступово, тоді як у новобудовах вони підвищуються навіть за слабкого попиту — ця тенденція сформувалася ще до останнього подорожчання енергоносіїв.

Як війна змінила попит

Повномасштабна війна суттєво перерозподілила попит на житло. Значна частина населення переїхала до більш безпечних регіонів — передусім у західні області, Київ та великі міста.

Це спричинило концентрацію попиту в цих локаціях і підтримало ціни. Водночас у прифронтових регіонах ситуація протилежна: кількість угод скоротилася, а попит залишається низьким через безпекові ризики. У деяких містах це навіть призводить до зниження вартості житла.

За даними ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири в Києві становить близько $70 тис., тоді як у Запоріжжі — приблизно $15 тис.

Ремонт як новий фактор ціни

Додатковий тиск на ринок створює подорожчання ремонту. Через дефіцит робочої сили та проблеми з енергопостачанням вартість будівельних робіт і матеріалів суттєво зросла.

Як зазначає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, якщо раніше ремонт коштував близько третини вартості квартири, зараз ця частка може сягати 50–70%.

У результаті покупці дедалі частіше оцінюють не лише ціну квадратного метра, а загальний бюджет — разом із ремонтом, строками та ризиками. Частина людей відкладає купівлю, інші шукають варіанти з мінімальними витратами на оздоблення.

Що буде з цінами найближчим часом

У квітні ситуація на ринку житла залежатиме насамперед від безпекової та економічної ситуації, а не від сезонності. Попит залишатиметься обережним, а ціни змінюватимуться нерівномірно.

Активність зростатиме там, де є відносна стабільність і зрозумілі перспективи — передусім у Києві та західних регіонах.

