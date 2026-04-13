Верховний Суд уточнив правила нарахування пенсій для учасників бойових дій

Верховний Суд поставив крапку у суперечці щодо того, як саме рахувати страховий стаж учасникам бойових дій при оформленні дострокової пенсії. Рішення фактично уніфікує підхід і звужує можливості для пільгового обчислення

Йдеться про справу, де ветеран звернувся до Пенсійного фонду по дострокову пенсію за віком, однак отримав відмову. Формально він досяг необхідного віку, але не мав достатнього страхового стажу — 20 років і 9 місяців замість мінімально необхідних 25 років.

Позивач намагався довести, що його стаж має бути більшим. Зокрема, він наполягав на застосуванні коефіцієнта «один місяць за три» до періодів служби під час бойових дій, включенні часу перебування в полоні, а також додаткових шести місяців після звільнення. Окремо він просив врахувати деякі періоди трудової та підприємницької діяльності.

Як розгорталася справа

Суд першої інстанції частково підтримав позивача. Він визнав відмову Пенсійного фонду незаконною і зобов’язав переглянути заяву з урахуванням додаткових періодів стажу, включно з пільговим обчисленням військової служби.

Апеляційний суд зайняв більш стриману позицію. Він погодився із зарахуванням частини періодів — зокрема роботи, підприємництва та перебування в полоні. Водночас суд відмовив у застосуванні формули «1 за 3» і не дозволив включити до стажу шість місяців після звільнення з полону.

Читайте також: Мінсоцполітики готує апгрейд: що зміниться для отримувачів соцдопомоги та пенсій

Що вирішив Верховний Суд

Касаційна інстанція підтримала підхід апеляції і дала чіткі роз’яснення.

По-перше, правило «один за три» не застосовується для дострокових пенсій учасників бойових дій. Суд підкреслив, що таке кратне обчислення передбачене лише для пенсій на пільгових умовах або за вислугу років. Дострокова пенсія для УБД до цих категорій не належить.

По-друге, період перебування в полоні зараховується до страхового стажу автоматично — без додаткових вимог чи умов.

По-третє, час після звільнення з полону може бути включений до стажу лише у випадку, якщо за особу сплачувалися страхові внески. Такий механізм почав діяти лише з 2022 року після змін у законодавстві. У цій справі йшлося про 2017 рік, тому підстав для зарахування цього періоду суд не побачив.

Що це означає на практиці

Рішення Верховного Суду формує чітке правило: для дострокових пенсій учасників бойових дій ключовим залишається фактичний страховий стаж без пільгового множення.

Водночас суд підтвердив важливу гарантію — весь період перебування в полоні має враховуватися беззастережно. Але додаткові соціальні гарантії, як-от зарахування часу після звільнення, напряму залежать від дати змін у законодавстві та факту сплати внесків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні готують новий механізм для кредитування та інвестицій — Гетманцев

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів

За матеріалами napensii.ua.