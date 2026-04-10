Мінсоцполітики готує апгрейд: що зміниться для отримувачів соцдопомоги та пенсій

10.04.2026 18:20
Микола Деркач

Мінсоцполітики планує масштабну трансформацію системи соцвиплат і пенсій. Ключова ідея — зробити допомогу більш адресною, скоротити бюрократію та змінити підхід до підтримки громадян

Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю Forbes.

Одним із головних напрямів реформи стане об’єднання різних видів допомоги в одну базову виплату. Наразі система включає десятки програм для різних категорій — від внутрішньо переміщених осіб до малозабезпечених сімей. У міністерстві пропонують відійти від цієї моделі та перейти до єдиної виплати, яку розраховуватимуть індивідуально для кожного домогосподарства залежно від рівня доходу.

Такий підхід має замінити принцип «виплат за статусом». У фокусі буде не категорія отримувача, а його реальні фінансові потреби. Це означає, що навіть за формального права на допомогу її можуть не призначити, якщо рівень доходів достатній.

Окремий блок змін стосується пенсійної системи. У Мінсоцполітики готують реформу, яка передбачає перегляд підходів до накопичувальних пенсій. Обов’язкове впровадження такого рівня наразі не розглядається — держава робить ставку на добровільну участь громадян у накопиченнях.

Читайте також: В Україні готують новий механізм для кредитування та інвестицій — Гетманцев

Також серед пріоритетів — підвищення рівня пенсійного забезпечення. Водночас ключовим викликом залишається демографічна ситуація: співвідношення працюючих і пенсіонерів в Україні майже зрівнялося, що створює значне навантаження на систему.

Окрему увагу приділяють виплатам для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про посилення верифікації отримувачів, а також зменшення навантаження на Пенсійний фонд, який сьогодні адмініструє значну частину соцдопомоги.

Ще один важливий напрям — повернення українців з-за кордону. За словами міністра, ключову роль у цьому процесі мають відігравати громади, які повинні створювати умови для інтеграції та працевлаштування людей після повернення.

Загалом реформа передбачає зміну філософії соціальної політики: від кількості виплат — до їх ефективності. У Мінсоцполітики наголошують, що допомога має не лише підтримувати, а й стимулювати економічну активність та вихід із вразливого стану.

Нагадаємо, що в Україні можуть з’явитися зелені облігації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів

Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 10.04.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026
У яких випадках діти зобов’язані платити аліменти на утримання батьків 10.04.2026

У яких випадках діти зобов’язані платити аліменти на утримання батьків
Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події 09.04.2026

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події
Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів 09.04.2026

Уряд запускає новий механізм фінансування державних цифрових проєктів
Ціни на пальне в Україні можуть знизитись — Свириденко 09.04.2026

Ціни на пальне в Україні можуть знизитись — Свириденко
Звідки беруться гроші на пенсії в Україні і чому система під тиском 09.04.2026

Звідки беруться гроші на пенсії в Україні і чому система під тиском

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  19:00

UniCredit готується закрити бізнес у Росії замість продажу активів

 Сьогодні  17:40

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

 Сьогодні  17:00

Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

 Сьогодні  16:20

Польський ритейлер планує вийти на ринок України

 Сьогодні  15:40

ШІ змінює те, як люди сприймають реальність — дослідження вчених

 Сьогодні  15:10

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

 Сьогодні  13:50

Магнітний полюс Землі змістився та рухається у невизначеному напрямку

 Всі новини
