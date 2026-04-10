Мінсоцполітики готує апгрейд: що зміниться для отримувачів соцдопомоги та пенсій

Мінсоцполітики планує масштабну трансформацію системи соцвиплат і пенсій. Ключова ідея — зробити допомогу більш адресною, скоротити бюрократію та змінити підхід до підтримки громадян
Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю Forbes.
Одним із головних напрямів реформи стане об’єднання різних видів допомоги в одну базову виплату. Наразі система включає десятки програм для різних категорій — від внутрішньо переміщених осіб до малозабезпечених сімей. У міністерстві пропонують відійти від цієї моделі та перейти до єдиної виплати, яку розраховуватимуть індивідуально для кожного домогосподарства залежно від рівня доходу.
Такий підхід має замінити принцип «виплат за статусом». У фокусі буде не категорія отримувача, а його реальні фінансові потреби. Це означає, що навіть за формального права на допомогу її можуть не призначити, якщо рівень доходів достатній.
Окремий блок змін стосується пенсійної системи. У Мінсоцполітики готують реформу, яка передбачає перегляд підходів до накопичувальних пенсій. Обов’язкове впровадження такого рівня наразі не розглядається — держава робить ставку на добровільну участь громадян у накопиченнях.
Також серед пріоритетів — підвищення рівня пенсійного забезпечення. Водночас ключовим викликом залишається демографічна ситуація: співвідношення працюючих і пенсіонерів в Україні майже зрівнялося, що створює значне навантаження на систему.
Окрему увагу приділяють виплатам для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про посилення верифікації отримувачів, а також зменшення навантаження на Пенсійний фонд, який сьогодні адмініструє значну частину соцдопомоги.
Ще один важливий напрям — повернення українців з-за кордону. За словами міністра, ключову роль у цьому процесі мають відігравати громади, які повинні створювати умови для інтеграції та працевлаштування людей після повернення.
Загалом реформа передбачає зміну філософії соціальної політики: від кількості виплат — до їх ефективності. У Мінсоцполітики наголошують, що допомога має не лише підтримувати, а й стимулювати економічну активність та вихід із вразливого стану.
