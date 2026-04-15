Де в Україні найдешевше орендувати житло

Аналітики оцінили середні зарплати за 10 найпоширенішими вакансіями в кожному обласному центрі України та порівняли їх із витратами на оренду однокімнатного житла

Дослідження підготували DIM.RIA спільно з robota.ua.

Найвищі ціни на оренду зафіксовано в Києві — у середньому 23 000 грн на місяць. До п’ятірки найдорожчих міст також увійшли Ужгород (20 500 грн), Львів (16 500 грн), Івано-Франківськ (16 400 грн) і Черкаси (16 000 грн).

Натомість найнижчі ціни — у прифронтових обласних центрах. Зокрема, у Харкові оренда коштує близько 4 900 грн, у Чернігові — 5 000 грн, а в Запоріжжі та Миколаєві — по 6 000 грн.

У межах аналізу визначили 10 професій із найбільшою кількістю вакансій: водій, менеджер із продажу, кухар, бухгалтер, касир, комірник, продавець-консультант, бариста, менеджер по роботі з клієнтами та вантажник.

Згідно з підрахунками, у Києві водій із зарплатою 45 000 грн витрачає на оренду 51% доходу. У Харкові при середньому заробітку 37 500 грн ця частка становить лише 13%.

В інших великих містах рівень доходу водіїв подібний, однак витрати на житло вищі: в Одесі — 29%, у Дніпрі — 37%, у Львові — 44%.

Менеджер із продажу в столиці отримує приблизно 40 000 грн і віддає на оренду 57% доходу. У Харкові при зарплаті 35 000 грн витрати на житло становлять близько 14%.

У Дніпрі, Одесі та Львові такі фахівці заробляють у середньому ті ж 35 000 грн, але витрачають на оренду 40%, 31% та 47% відповідно.

За усередненими показниками, найменше навантаження на бюджет спостерігається в прифронтових містах: Харків — 19%, Чернігів — 22%, Запоріжжя та Миколаїв — по 27%, Суми — 36%.

Найбільшу частку доходу на житло витрачають мешканці Ужгорода — 92%. У Києві цей показник сягає 72%, у Львові — 64%, у Дніпрі — 54%, в Одесі — 42%.

