Деякі українці отримають по 1 800 грн допомоги: хто має право

В Україні продовжується прийом заявок для отримання фінансової допомоги. Зокрема, жителі Ізюма Харківської області мають можливість подати заявку на підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme)

Яку допомогу можна оформити до 17 квітня

Упродовж квітня на Харківщині триває процедура верифікації громадян, які отримують багатоцільову грошову допомогу в межах програми Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Раніше подібні заходи вже провели у Шевченківській та Кунівській громадах. Окрім цього, до завершення місяця заплановано здійснити перевірку отримувачів і в Богодухівській громаді.

Розмір фінансової підтримки наразі становить 1 800 грн на одну особу, тоді як раніше сума виплати була меншою і складала 1 200 грн.

Отримати допомогу можуть домогосподарства, у складі яких є принаймні одна людина з категорії соціально вразливих. До таких належать:

особи з інвалідністю;

малозабезпечені сім’ї;

одинокі матері або батьки;

родини з багатьма дітьми;

люди, які втратили роботу;

громадяни віком від 60 років, що проживають самі;

особи, які перебувають на обліку або отримують соціальні послуги в територіальних центрах.

Крім того, громадяни з вразливих категорій можуть розраховувати на додаткову одноразову виплату в розмірі 1 500 грн. Вона надається тим, хто не перебуває на тимчасово окупованих територіях і не виїхав за кордон.

Нарахування цієї допомоги відбуватиметься автоматично протягом квітня. Виплата має на меті частково компенсувати зростання витрат населення на тлі подорожчання пального та змін у цінах. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Джерело: 24 Канал.