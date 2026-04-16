Деякі українці отримають по 1 800 грн допомоги: хто має право

16.04.2026 17:00
Ольга Деркач

В Україні продовжується прийом заявок для отримання фінансової допомоги. Зокрема, жителі Ізюма Харківської області мають можливість подати заявку на підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme)

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Яку допомогу можна оформити до 17 квітня

Упродовж квітня на Харківщині триває процедура верифікації громадян, які отримують багатоцільову грошову допомогу в межах програми Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Раніше подібні заходи вже провели у Шевченківській та Кунівській громадах. Окрім цього, до завершення місяця заплановано здійснити перевірку отримувачів і в Богодухівській громаді.

Розмір фінансової підтримки наразі становить 1 800 грн на одну особу, тоді як раніше сума виплати була меншою і складала 1 200 грн.

Отримати допомогу можуть домогосподарства, у складі яких є принаймні одна людина з категорії соціально вразливих. До таких належать:

  • особи з інвалідністю;
  • малозабезпечені сім’ї;
  • одинокі матері або батьки;
  • родини з багатьма дітьми;
  • люди, які втратили роботу;
  • громадяни віком від 60 років, що проживають самі;
  • особи, які перебувають на обліку або отримують соціальні послуги в територіальних центрах.

Крім того, громадяни з вразливих категорій можуть розраховувати на додаткову одноразову виплату в розмірі 1 500 грн. Вона надається тим, хто не перебуває на тимчасово окупованих територіях і не виїхав за кордон.

Нарахування цієї допомоги відбуватиметься автоматично протягом квітня. Виплата має на меті частково компенсувати зростання витрат населення на тлі подорожчання пального та змін у цінах. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

