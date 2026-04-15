Скільки грошей держава виділила на пенсії у 2026 — Мінфін

У І кварталі 2026 року вчасно та в повному обсязі профінансовано соціальні видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. Загалом у січні-березні на це спрямовано 106 млрд гривень
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
«Своєчасне та повне фінансування соціальних виплат є одним із ключових пріоритетів Мінфіну, особливо в умовах воєнного стану. Держава забезпечує стабільність соціальної підтримки для громадян, які цього найбільше потребують», — підкреслив перший заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.
Зокрема, кошти було використано на такі напрями:
- 60,3 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 22,2 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб та 216 тис. малозабезпечених сімей;
- 14 млрд грн — для надання пільг і житлових субсидій громадянам (отримали понад 2,8 млн домогосподарств);
- 8,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);
- 1 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Перший заступник Міністра фінансів також зазначив, що видатки на соціальну підтримку та соціальний захист у держбюджеті-2026, як і в минулих роках, є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку та оборону.
«Своєчасне фінансування соціальної підтримки є важливою складовою забезпечення безбар’єрності для громадян України», — йдеться у повідомленні Мінфіну.
Нагадаємо, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.
