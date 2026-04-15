Скільки грошей держава виділила на пенсії у 2026 — Мінфін

15.04.2026 19:40
Микола Деркач

У І кварталі 2026 року вчасно та в повному обсязі профінансовано соціальні видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. Загалом у січні-березні на це спрямовано 106 млрд гривень

Фото: pixabay.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Своєчасне та повне фінансування соціальних виплат є одним із ключових пріоритетів Мінфіну, особливо в умовах воєнного стану. Держава забезпечує стабільність соціальної підтримки для громадян, які цього найбільше потребують», — підкреслив перший заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

Зокрема, кошти було використано на такі напрями:

  • 60,3 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 22,2 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб та 216 тис. малозабезпечених сімей;
  • 14 млрд грн — для надання пільг і житлових субсидій громадянам (отримали понад 2,8 млн домогосподарств);
  • 8,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);
  • 1 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Фото: Мінфін

Читайте також: Українці за кордоном можуть подати заявку на компенсацію через Дію

Перший заступник Міністра фінансів також зазначив, що видатки на соціальну підтримку та соціальний захист у держбюджеті-2026, як і в минулих роках, є другими за величиною після обсягів видатків на безпеку та оборону.

«Своєчасне фінансування соціальної підтримки є важливою складовою забезпечення безбар’єрності для громадян України», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Нагадаємо, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень.

ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Новини по темі
Скільки заробили компанії з польськими власниками за 2025 — Опендатабот 15.04.2026

Скільки заробили компанії з польськими власниками за 2025 — Опендатабот
Де в Україні найдешевше орендувати житло 15.04.2026

Де в Україні найдешевше орендувати житло
Чи враховують стаж роботи в Криму для пенсії в Україні 15.04.2026

Чи враховують стаж роботи в Криму для пенсії в Україні
lifecell змінює умови деяких тарифних планів 15.04.2026

lifecell змінює умови деяких тарифних планів
Укрпошта запровадила нові тарифи 15.04.2026

Укрпошта запровадила нові тарифи
Українці отримають третю платіжку за газ: скільки доведеться заплатити 14.04.2026

Українці отримають третю платіжку за газ: скільки доведеться заплатити

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
15.04.2026  20:20

Скільки заробили компанії з польськими власниками за 2025 — Опендатабот

 15.04.2026  19:00

Де в Україні найдешевше орендувати житло

 15.04.2026  18:20

OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber

 15.04.2026  17:00

2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

 15.04.2026  16:20

lifecell змінює умови деяких тарифних планів

 15.04.2026  15:40

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

 15.04.2026  15:10

Ліриди повертаються: коли дивитися весняний зорепад і чого очікувати

 Всі новини
