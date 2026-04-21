Чи обовʼязково пенсіонерам оцифровувати трудову книжку

21.04.2026 13:40
Ольга Деркач

В Україні вже кілька років працює електронний облік трудової діяльності. Водночас багато людей досі не до кінця розуміють, чи потрібно переводити паперову трудову книжку в цифровий формат і які наслідки може мати відмова від цього

Електронна трудова: що змінилося

З 2021 року основним джерелом даних про трудову діяльність став Реєстр застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд України. Паперова трудова книжка втратила статус ключового документа і фактично виконує допоміжну функцію — вона дублює інформацію, що вже є в електронній системі.

Чому електронна система надійніша

Одна з головних переваг цифрового обліку — вища точність даних. Раніше записи в трудових книжках велися вручну, через що часто виникали помилки, неточності або неповна інформація. У результаті люди стикалися з проблемами вже під час оформлення пенсії, коли потрібно було підтверджувати стаж.

Сьогодні інформація надходить до реєстру разом з офіційною звітністю роботодавців. Система автоматично перевіряє дані, зменшується ризик помилок у назвах підприємств чи періодах роботи, а страховий стаж формується точніше.

Водночас електронна база містить інформацію переважно з 2000 року. Дані за більш ранні періоди — зокрема за 80–90-ті роки — автоматично не включені. Саме тому для їх врахування необхідно оцифрувати паперові трудові книжки.

Чи обов’язково це робити

Наразі законодавство не передбачає штрафів або відповідальності за відсутність оцифрування. Крім того, строки переходу можуть продовжуватися, зважаючи на поточні обставини.

Навіть якщо людина не переведе документи в електронний формат заздалегідь, Пенсійний фонд прийме їх під час оформлення пенсії. Дані внесуть до реєстру в цей момент, і стаж буде враховано.

Проте є важливий нюанс: така процедура може затягнути процес призначення пенсії.

Кому варто не зволікати

Оцифрування варто зробити завчасно тим, хто:

  • має значний трудовий стаж до 2000 року;
  • стикався з втратою документів або неточностями в записах;
  • планує вихід на пенсію найближчим часом.

У таких випадках завчасне внесення даних до реєстру допоможе уникнути затримок і спростить оформлення виплат.

Джерело: На пенсії.

