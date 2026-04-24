Чому пенсії нових пенсіонерів швидко втрачають цінність

В Україні працює механізм, через який фактичний розмір пенсій помітно зменшується вже в перші три роки після призначення. Хоча Верховний Суд визнав обмеження індексації для нових пенсіонерів незаконним, уряд продовжує використовувати знижені коефіцієнти. У результаті людям доводиться звертатися до судів, щоб добитися перерахунку виплат

Застаріла формула розрахунку

Ключова проблема — у підході до розрахунку пенсій. Для цього беруть середню зарплату за три попередні роки, яка на момент виходу на пенсію вже не відповідає реальності. Через це навіть за великого стажу та високого доходу пенсія становить близько 28,7% від колишньої зарплати — значно менше за міжнародні орієнтири достатності.

Як індексація знижує виплати

Механізм індексації в перші роки після призначення фактично не підтримує, а зменшує купівельну спроможність пенсій. Замість повного коефіцієнта (наприклад, 19,7% у 2023 році) новим пенсіонерам часто додають лише близько 100 грн. Це пояснюють тим, що виплата нібито ще не втратила актуальності, хоча інфляція та зростання зарплат починають її знецінювати одразу.

Наскільки падає реальна пенсія

Різниця між повною та обмеженою індексацією швидко накопичується. За три роки співвідношення пенсії до актуальної зарплати знижується з 29,1% до 20,9%. У грошовому вимірі це означає, що замість приблизно 7,5 тис. грн людина отримує близько 5,7 тис. грн. Таким чином, втрата перевищує 28% реальної вартості виплати.

Суди підтримують пенсіонерів

Верховний Суд уже визнав таку практику незаконною, і це стало основою для масових позовів. Щомісяця суди задовольняють близько 4 тис. справ, зобов’язуючи Пенсійний фонд проводити перерахунок за загальними правилами.

Втім, уряд досі не переглянув відповідну постанову, тому кожному пенсіонеру доводиться окремо відстоювати своє право.

Ситуація з індексацією залишається напруженою: суди визнають проблему, але підходи виконавчої влади не змінюються. Без оновлення правил перерахунку право на гідну пенсію для багатьох українців і надалі залежатиме від судових рішень.

