close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть не отримати пенсію у травні: причина

27.04.2026 13:30
Ольга Деркач

У травні Пенсійний фонд України запускає чергову хвилю звірки інформації про одержувачів пенсій. У межах цієї процедури виплати для частини громадян можуть бути тимчасово зупинені. Важливо, що мова не про скасування пенсій, а про технічне призупинення на період перевірки, якщо у даних або державних реєстрах виявляються розбіжності

Фото: freepik.com

У ПФУ зазначають, що найбільший ризик стосується пенсіонерів, які тривалий час не оновлювали свої персональні дані або не проходили обов’язкову процедуру ідентифікації. Це однаково стосується як тих, хто проживає в Україні, так і громадян, які виїхали за кордон і не повідомили про зміну місця проживання. У таких ситуаціях система автоматично визначає виплати як потенційно ризикові та тимчасово блокує їх до моменту підтвердження особи.

Окремо виділяють і технічні помилки в документах. Будь-які неточності — від розбіжностей у прізвищі чи даті народження до відсутності актуальних паспортних даних або помилок у банківських реквізитах — можуть стати причиною призупинення нарахувань. У фонді підкреслюють, що навіть незначні невідповідності можуть активувати перевірку, оскільки система працює в автоматичному режимі звіряння інформації.

Складнощі також можливі у випадках, коли пенсія не отримувалася понад шість місяців. Згідно із законодавством, у таких ситуаціях виплати автоматично зупиняються до звернення пенсіонера та підтвердження його права на отримання коштів. Це правило покликане запобігати випадкам, коли нарахування продовжуються людям, які фактично не проживають за вказаною адресою або вже не мають підстав для отримання пенсії.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі такі обмеження мають тимчасовий характер. Після уточнення інформації виплати відновлюються у повному обсязі, а суми за період призупинення нараховуються автоматично. Фахівці радять заздалегідь перевірити актуальність своїх даних і, за необхідності, оновити їх, щоб уникнути затримок із виплатами у травні.

Джерело: fbc.biz.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.