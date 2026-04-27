Деякі українці можуть не отримати пенсію у травні: причина

У травні Пенсійний фонд України запускає чергову хвилю звірки інформації про одержувачів пенсій. У межах цієї процедури виплати для частини громадян можуть бути тимчасово зупинені. Важливо, що мова не про скасування пенсій, а про технічне призупинення на період перевірки, якщо у даних або державних реєстрах виявляються розбіжності

У ПФУ зазначають, що найбільший ризик стосується пенсіонерів, які тривалий час не оновлювали свої персональні дані або не проходили обов’язкову процедуру ідентифікації. Це однаково стосується як тих, хто проживає в Україні, так і громадян, які виїхали за кордон і не повідомили про зміну місця проживання. У таких ситуаціях система автоматично визначає виплати як потенційно ризикові та тимчасово блокує їх до моменту підтвердження особи.

Окремо виділяють і технічні помилки в документах. Будь-які неточності — від розбіжностей у прізвищі чи даті народження до відсутності актуальних паспортних даних або помилок у банківських реквізитах — можуть стати причиною призупинення нарахувань. У фонді підкреслюють, що навіть незначні невідповідності можуть активувати перевірку, оскільки система працює в автоматичному режимі звіряння інформації.

Також читайте: Українці можуть отримати допомогу від Червоного Хреста: хто має право

Складнощі також можливі у випадках, коли пенсія не отримувалася понад шість місяців. Згідно із законодавством, у таких ситуаціях виплати автоматично зупиняються до звернення пенсіонера та підтвердження його права на отримання коштів. Це правило покликане запобігати випадкам, коли нарахування продовжуються людям, які фактично не проживають за вказаною адресою або вже не мають підстав для отримання пенсії.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі такі обмеження мають тимчасовий характер. Після уточнення інформації виплати відновлюються у повному обсязі, а суми за період призупинення нараховуються автоматично. Фахівці радять заздалегідь перевірити актуальність своїх даних і, за необхідності, оновити їх, щоб уникнути затримок із виплатами у травні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому пенсії нових пенсіонерів швидко втрачають цінність

Кому з українців підвищать пенсії у травні

Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка»

Джерело: fbc.biz.ua.