PaySpaceMagazine

Українці можуть отримати допомогу від Червоного Хреста: хто має право

26.04.2026 11:30
Ольга Деркач

Червоний Хрест реалізує кілька програм допомоги, і розмір виплат залежить від виду підтримки. Нижче — актуальна інформація про те, на які суми можуть розраховувати українці

Жителі яких областей можуть отримати допомогу

Наразі підтримка охоплює дев’ять регіонів України. За даними організації, йдеться про області, що найбільше постраждали внаслідок війни: Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Сумську, Харківську та Чернігівську.

З квітня 2026 року багатоцільову грошову допомогу (БГЦД) скасували — її замінила модель виплат за пріоритетними категоріями.

Які виплати доступні зараз

Українці можуть отримати 10 800 грн на одну особу. Ця допомога призначена для людей із найнижчим рівнем соціально-економічного захисту, щоб частково компенсувати зростання витрат, спричинених війною.

Ще один варіант — 12 300 грн на людину для тих, хто евакуювався із небезпечних територій. Обов’язкова умова — проходження через транзитний пункт. При цьому така виплата доступна лише протягом 45 днів після евакуації.

Цікаве по темі: Кому з українців підвищать пенсії у травні

Також 12 300 грн можуть отримати люди, які постраждали від обстрілів. Це стосується, зокрема, тих, чиє житло було суттєво пошкоджене або повністю зруйноване.

Формування списків постраждалих та евакуйованих відбувається за участю місцевої влади та спеціальних робочих груп. Саме вони подають запити та підтверджують дані отримувачів.

Допомога для ВПО

Внутрішньо переміщені особи також можуть претендувати на підтримку. Виплати надаються протягом періоду від 3 до 9 місяців, але за умови, що статус ВПО зберігається понад пів року.

Ключова вимога — людина має право на державну допомогу на проживання, але фактично її не отримує з об’єктивних причин, наприклад через відсутність необхідних документів.

Розмір виплат становить 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн для дітей і людей з інвалідністю.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому пенсії нових пенсіонерів швидко втрачають цінність

Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка»

Українці можуть отримати до €10 000 за повернення додому: огляд програм

Джерело: 24 Канал.

Новини по темі
Школярів чекають штрафи та відповідальність за кібербулінг — Нацполіція 25.04.2026

Школярів чекають штрафи та відповідальність за кібербулінг — Нацполіція
Скільки грошей отримали банки в управлінні ФГВФО у 2026 24.04.2026

Скільки грошей отримали банки в управлінні ФГВФО у 2026
Чому пенсії нових пенсіонерів швидко втрачають цінність 24.04.2026

Чому пенсії нових пенсіонерів швидко втрачають цінність
Які купюри найчастіше підробляли у 2025 — НБУ 24.04.2026

Які купюри найчастіше підробляли у 2025 — НБУ
Скільки грошей на рахунках українців у банках 23.04.2026

Скільки грошей на рахунках українців у банках
Кому з українців підвищать пенсії у травні 23.04.2026

Кому з українців підвищать пенсії у травні

Вибір редакції
Всі
Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України
ТОП статей 23.04.2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

 Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
ТОП статей 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

Останні новини
Сьогодні  10:00

НБУ вперше оприлюднив список значимих страховиків

 25.04.2026  13:00

Сонце розірвало астероїд: Землю накриє метеорний дощ

 25.04.2026  11:30

Скільки біткоїнів придбала BlackRock у 2026

 24.04.2026  20:40

На скільки виріс Клуб білого бізнесу — Опендатабот

 24.04.2026  19:40

NASA розробляє перший ядерний корабель для місії на Марс

 24.04.2026  18:20

ЄБРР надав Kernel $45 млн кредиту

 24.04.2026  17:00

Скільки грошей отримали банки в управлінні ФГВФО у 2026

 Всі новини
