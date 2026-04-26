Українці можуть отримати допомогу від Червоного Хреста: хто має право

Червоний Хрест реалізує кілька програм допомоги, і розмір виплат залежить від виду підтримки. Нижче — актуальна інформація про те, на які суми можуть розраховувати українці

Жителі яких областей можуть отримати допомогу

Наразі підтримка охоплює дев’ять регіонів України. За даними організації, йдеться про області, що найбільше постраждали внаслідок війни: Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Херсонську, Одеську, Сумську, Харківську та Чернігівську.

З квітня 2026 року багатоцільову грошову допомогу (БГЦД) скасували — її замінила модель виплат за пріоритетними категоріями.

Які виплати доступні зараз

Українці можуть отримати 10 800 грн на одну особу. Ця допомога призначена для людей із найнижчим рівнем соціально-економічного захисту, щоб частково компенсувати зростання витрат, спричинених війною.

Ще один варіант — 12 300 грн на людину для тих, хто евакуювався із небезпечних територій. Обов’язкова умова — проходження через транзитний пункт. При цьому така виплата доступна лише протягом 45 днів після евакуації.

Цікаве по темі: Кому з українців підвищать пенсії у травні

Також 12 300 грн можуть отримати люди, які постраждали від обстрілів. Це стосується, зокрема, тих, чиє житло було суттєво пошкоджене або повністю зруйноване.

Формування списків постраждалих та евакуйованих відбувається за участю місцевої влади та спеціальних робочих груп. Саме вони подають запити та підтверджують дані отримувачів.

Допомога для ВПО

Внутрішньо переміщені особи також можуть претендувати на підтримку. Виплати надаються протягом періоду від 3 до 9 місяців, але за умови, що статус ВПО зберігається понад пів року.

Ключова вимога — людина має право на державну допомогу на проживання, але фактично її не отримує з об’єктивних причин, наприклад через відсутність необхідних документів.

Розмір виплат становить 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн для дітей і людей з інвалідністю.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому пенсії нових пенсіонерів швидко втрачають цінність

Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка»

Українці можуть отримати до €10 000 за повернення додому: огляд програм

Джерело: 24 Канал.