Українці можуть отримати до €10 000 за повернення додому: огляд програм

У березні 2027 року завершується дія тимчасового захисту для українців у країнах ЄС. Це означає, що мільйони людей опиняються перед вибором: залишитися та змінити свій правовий статус або повернутися.

Україна чекає своїх людей і створює умови для комфортного повернення: вже працюють державні програми підтримка, а нові інституції активно розвиваються. Паралельно ведуться перемовини з країнами ЄС, щоб посилити допомогу на цьому шляху і зробити повернення ще зрозумілішим і безпечним.

Зокрема, йдеться про програми добровільного повернення та реінтеграції — Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR). Вони відкриті для всіх власників статусу тимчасового захисту та координуються Міжнародною організацією з міграції (IOM) спільно з ЄС і національними міграційними органами. На відміну від примусових процедур, ці програми базуються на добровільному рішенні людини та надають реальну підтримку для повернення.

Наприклад, вони покривають витрати на дорогу, передбачають фінансову допомогу — подекуди до 2 000 євро — і супроводжують людину до моменту фактичного повернення.

Що таке AVRR

AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration) — це програми допомоги у добровільному поверненні та подальшій реінтеграції. Вони існують у Європі ще з 1990-х років і спочатку були орієнтовані на мігрантів, яким відмовили у притулку.

Програми діють у більшості країн ЄС — в Німеччині, Польщі, Чехії, Іспанії, Нідерландах, Австрії, Бельгії, Норвегії, Ірландії та інших. Вони фінансуються як з бюджету ЄС (через фонд AMIF), так і з національних ресурсів.

Згідно з рекомендаціями Єврокомісії 2025 року, програми AVRR для українців залишатимуться доступними щонайменше до 2028 року — тобто ще певний час після завершення дії тимчасового захисту.

Що входить у програму:

Попри відмінності між країнами, структура AVRR загалом однакова і включає:

Трансфер від місця проживання до України

Програми покривають повну вартість дороги. Це може бути авіапереліт або наземний транспорт до України чи кордону. У деяких випадках, зокрема в Чехії, передбачено спеціальний медичний транспорт для людей, які не можуть подорожувати самостійно.

Квитки організовує IOM або компенсує їхню вартість після купівлі. Часто передбачено покриття витрат на багаж у межах встановлених лімітів.

Фінансова допомога

Учасники програм отримують одноразову грошову виплату для реінтеграції. Ці кошти можна використати на житло, лікування, освіту або на особисті потреби.

Суми відрізняються:

Польща — 500 — 1 000 євро

Чехія, Нідерланди — до 1 400 євро

Німеччина — до 2 000 євро і більше з урахуванням додаткових програм

Норвегія — 1 500 — 1 700 євро

Ірландія — орієнтовно до 2 500 євро залежно від умов програми

Частина коштів може виплачуватися до виїзду, інша — після повернення.

Додаткова підтримка

Окрім грошей, деякі програми включають:

психологічні консультації;

медичне страхування на час дороги;

допомогу з оформленням або відновленням документів;

підтримку для дітей;

індивідуальні консультації щодо повернення.

Unity Hubs — центри єдності

Unity Hubs — це консультаційні центри, створені IOM спільно з УВКБ ООН. Вони працюють як «єдине вікно» для тих, хто розглядає повернення.

У цих центрах можна отримати допомогу юриста, психолога та фінансового консультанта, а також дізнатися актуальну інформацію про ситуацію в конкретному регіоні України.

Фізично такі центри працюють у Берліні, Празі та Аліканте, а невдовзі такий центр відкриється в Стокгольмі. Також консультації доступні й онлайн.

Exploratory visits — поїздка «на розвідку»

Окрема опція — короткострокові поїздки в Україну для оцінки ситуації. У межах цієї можливості людина отримує оплачений квиток туди й назад, при цьому її статус у ЄС зберігається.

Такі поїздки допомагають свідомо ухвалити зважене рішення без ризику втратити правовий статус.

Умови в різних країнах

Німеччина

Програма реалізується через BAMF та IOM. Доступна для всіх власників тимчасового захисту без додаткових підстав. Загальна допомога може досягати 2 000 євро або більше. Окремі федеральні землі надають додаткові виплати.

Чехія

Адмініструється MVČR та IOM. Виплати — до 1 400 євро. Особливість — можливість медичного транспорту та швидке оформлення (до двох тижнів).

Іспанія

Передбачає обов’язковий авіапереліт до України. Базова допомога — від 1 000 євро, з можливістю збільшення при наявності плану реінтеграції.

Польща

Пропонує найпростішу логістику (транспорт до кордону) та виплати — 500 —1 000 євро. Водночас діє додаткова підтримка через громадські організації.

Нідерланди

Індивідуальний підхід до виплат (до 1 400 євро). Надають підтримку в організації переїзду.

Австрія

Виплати до 1 200 євро, повністю покривається дорога.

Бельгія

До 1 000 євро фінансової допомоги, спонсорує автобусні поїздки до великих міст України та надає обмежену підтримку для реінтеграції після індивідуального інтерв’ю.

Норвегія

Пропонує 1 500 —1 700 євро підтримки та організований трансфер.

Ірландія

Програми добровільного повернення діють за участі IOM. Передбачають оплату дороги, консультаційний супровід і фінансову допомогу, яка може сягати близько 2 500 євро залежно від обставин.

Чи можна повернутися до Європи потім

Один із головних страхів — неможливість повернення до ЄС у майбутньому. Насправді це не так.

Якщо статус закрито коректно, це не створює негативних наслідків. Навпаки, це підтверджує дотримання правил і дозволяє в майбутньому подаватися на візи, роботу або інші програми без ускладнень.

Як подати заявку

Процедура участі в програмі включає кілька кроків:

Звернення до IOM Unity Hub . Заповнення заявки. Підготовка документів . Повідомлення міграційних органів. Отримання квитків і виплат. Підтвердження закриття статусу.

Важливо: Обов’язково повідомте органи влади країни, у якій ви маєте тимчасовий захист, про свій від’їзд, щоб правильно закрити статус.

Хто пропонує найбільше

Ірландія планує повернути 16 тисяч українців і пропонує до €10 000 на сім’ю за добровільний виїзд, — про це йдеться у матеріалі The Sunday Times.

Зазначається, що влада Ірландії протягом року хоче розірвати контракти на проживання для близько 16 тисяч українців, які прибули на початку повномасштабної війни. Розглядається варіант обмеження допомоги або завершення дії тимчасового захисту для частини біженців.

Паралельно планують програму добровільного повернення з виплатами — до €2 500 на людину або до €10 000 на сім’ю.

