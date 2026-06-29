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«Епіцентр» представив B2B-платформу для бізнесу

29.06.2026 16:20
Ольга Деркач

Мережа торговельних центрів «Епіцентр» запустила онлайн-платформу «Епіцентр Бізнес», орієнтовану на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Новий сервіс поєднує закупівлі товарів, електронний документообіг, фінансові інструменти та інші рішення для бізнесу

«Епіцентр» представив B2B-платформу для бізнесу

Фото: instagram.com/epicentr_ua

Щоб скористатися платформою, користувачам потрібно авторизуватися на сайті epicentrk.ua та додати свою компанію за кодом ЄДРПОУ або ІПН. Інформація автоматично завантажується з державних реєстрів, після чого активується спеціальний бізнес-режим.

Однією з ключових можливостей платформи є автоматичне формування гуртових цін залежно від обсягу покупки. Для попереднього розрахунку вартості клієнти можуть скористатися вбудованим калькулятором.

Також корпоративним замовникам доступні різні варіанти фінансування покупок — розстрочка, кредитування та сервіс BNPL (Buy Now, Pay Later), оформити які можна без переходу на сторонні ресурси. Партнерами програми виступають ПриватБанк, А-Банк і сервіс оплати частинами для бізнесу eDilo.

Для замовлень на суму від 7000 грн компанія пропонує безкоштовну доставку. Окремі бонуси та спеціальні умови також передбачені для власників бізнес-карток Visa, випущених ПриватБанком, ПУМБ і monobank.

Через особистий бізнес-кабінет користувачі можуть відстежувати історію закупівель, керувати замовленнями, оформлювати повернення товарів, отримувати електронні чеки, працювати з документами, контролювати податкові накладні та аналізувати витрати.

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До кінця 2026 року «Епіцентр» планує інтегрувати B2B-функціонал у свій мобільний застосунок. У перспективі сервіс також доповнять товарами маркетплейсу, партнерською програмою лояльності для бізнесу, кредитним маркетплейсом і кобрендовою бізнес-карткою.

Запуск «Епіцентр Бізнес» є частиною довгострокової стратегії розвитку корпоративного сегмента. До 2028 року компанія розраховує збільшити обсяг продажів у B2B-напрямі втричі.

«Епіцентр» — один із найбільших українських ритейлерів у категорії товарів для будівництва, ремонту та облаштування дому. Компанія, власниками якої є Олександр і Галина Гереги, розвиває не лише мережу торговельних центрів, а й маркетплейс, логістичний бізнес, аграрний напрям та інші проєкти.

За інформацією YouControl, виторг ТОВ «Епіцентр К» у 2025 році становив 81,15 млрд грн, що на 4,85% перевищило показник попереднього року. За підсумками першого кварталу 2026 року компанія отримала 20,74 млрд грн виторгу — на 13,43% більше, ніж за аналогічний період 2025-го.

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Джерела: Forbes, Fintech Insider.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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