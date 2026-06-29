«Епіцентр» представив B2B-платформу для бізнесу

Мережа торговельних центрів «Епіцентр» запустила онлайн-платформу «Епіцентр Бізнес», орієнтовану на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Новий сервіс поєднує закупівлі товарів, електронний документообіг, фінансові інструменти та інші рішення для бізнесу

Щоб скористатися платформою, користувачам потрібно авторизуватися на сайті epicentrk.ua та додати свою компанію за кодом ЄДРПОУ або ІПН. Інформація автоматично завантажується з державних реєстрів, після чого активується спеціальний бізнес-режим.

Однією з ключових можливостей платформи є автоматичне формування гуртових цін залежно від обсягу покупки. Для попереднього розрахунку вартості клієнти можуть скористатися вбудованим калькулятором.

Також корпоративним замовникам доступні різні варіанти фінансування покупок — розстрочка, кредитування та сервіс BNPL (Buy Now, Pay Later), оформити які можна без переходу на сторонні ресурси. Партнерами програми виступають ПриватБанк, А-Банк і сервіс оплати частинами для бізнесу eDilo.

Для замовлень на суму від 7000 грн компанія пропонує безкоштовну доставку. Окремі бонуси та спеціальні умови також передбачені для власників бізнес-карток Visa, випущених ПриватБанком, ПУМБ і monobank.

Через особистий бізнес-кабінет користувачі можуть відстежувати історію закупівель, керувати замовленнями, оформлювати повернення товарів, отримувати електронні чеки, працювати з документами, контролювати податкові накладні та аналізувати витрати.

Читайте також: НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України

До кінця 2026 року «Епіцентр» планує інтегрувати B2B-функціонал у свій мобільний застосунок. У перспективі сервіс також доповнять товарами маркетплейсу, партнерською програмою лояльності для бізнесу, кредитним маркетплейсом і кобрендовою бізнес-карткою.

Запуск «Епіцентр Бізнес» є частиною довгострокової стратегії розвитку корпоративного сегмента. До 2028 року компанія розраховує збільшити обсяг продажів у B2B-напрямі втричі.

«Епіцентр» — один із найбільших українських ритейлерів у категорії товарів для будівництва, ремонту та облаштування дому. Компанія, власниками якої є Олександр і Галина Гереги, розвиває не лише мережу торговельних центрів, а й маркетплейс, логістичний бізнес, аграрний напрям та інші проєкти.

За інформацією YouControl, виторг ТОВ «Епіцентр К» у 2025 році становив 81,15 млрд грн, що на 4,85% перевищило показник попереднього року. За підсумками першого кварталу 2026 року компанія отримала 20,74 млрд грн виторгу — на 13,43% більше, ніж за аналогічний період 2025-го.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

Якщо бульбашка ШІ лусне, це буде «кінець» — аналітик

Кійосакі визнав, що помилявся щодо золота

Джерела: Forbes, Fintech Insider.