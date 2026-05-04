Група PZU придбає найбільшого страховика життя в Україні

04.05.2026 19:30
Микола Деркач

PZU SA уклала угоду про придбання 100% акцій MetLife Україна — лідера українського ринку страхування життя. Це посилює позиції групи в Центрально-Східній Європі, розширює присутність в Україні та збільшує масштаб бізнесу в сегменті страхування життя

Про це повідомила пресслужба PZU.

MetLife Україна контролює близько 50% ринку та обслуговує приблизно 900 тис. клієнтів. Компанія пропонує широкий спектр продуктів — від індивідуального і групового страхування життя до медичного страхування, страхування від нещасних випадків і корпоративних бенефітів. Дистрибуція базується на роботі з брокерами, банками та власною агентською мережею.

«Придбання MetLife Україна — важливий крок у реалізації нашої довгострокової стратегії розвитку міжнародної страхової групи в Центрально-Східній Європі. Ми інвестуємо в лідера ринку з досвідченою командою та стійкою бізнес-моделлю, що посилює нашу присутність в Україні та збільшує масштаб діяльності у страхуванні життя», — зазначив президент PZU Богдан Бенчак.

У PZU підкреслюють, що український ринок страхування життя залишається недонасиченим, що створює потенціал для зростання. Водночас сектор уже пройшов етап консолідації, що підвищило його стабільність.

MetLife Україна має сильні фінансові показники: високу рентабельність (близько 20%), достатню капіталізацію та ліквідність, що дозволяє виплачувати дивіденди.

Для PZU Україна угода означає розширення масштабів бізнесу, доступ до нових каналів продажу, продуктів і клієнтської бази.

«Це не лише розвиток бізнесу, а й можливість підвищити стандарти обслуговування та зміцнити довіру до страхування життя в Україні», — зазначив президент PZU Україна Мацей Шишко.

Інвестицію застраховано KUKE (група PFR), що покриває воєнні та політичні ризики.

«Відсутність політичних і воєнних ризиків створює потенціал для безпечної експансії наших компаній», — заявив президент KUKE Януш Владицак.

У PZU також наголошують, що інвестиція відображає поєднання довгострокової стратегії та відповідального управління ризиками навіть в умовах складного ринку.

