Названо регіони з найбільшою кількістю підсанкційних компаній в Україні

24.03.2026 14:50
Ольга Деркач

Станом на березень 2026 року під санкціями РНБО перебувають 8 492 юридичні особи із 77 країн світу. Найбільша їх частка припадає на росію — 7 044 компанії. Також до переліку входять підприємства з Кіпру (234), України (197), Китаю (179), Білорусі (158), Ірану (93) та Гонконгу (82). Такі дані наводять аналітики R&D-центру YouControl на основі Державного реєстру санкцій

Названо регіони з найбільшою кількістю підсанкційних компаній в Україні

Фото: freepik.com

Строки дії обмежень суттєво відрізняються залежно від рішення РНБО. У більшості випадків санкції накладаються на 10 років — це понад 73% усіх компаній (6 225). Ще 1 228 підприємств мають обмеження на 5 років, а для 641 компанії санкції встановлені одразу на 50 років. Безстрокові санкції застосовані до 264 юросіб. Коротші строки трапляються рідше: 118 компаній мають санкції на 3 роки, а 13 — на 9 років.

Водночас існують і винятки. Наприклад, для двох авіакомпаній — JET4U S.R.L. та JET4U LDA — санкції діятимуть не до конкретної дати, а до настання певної події. Йдеться про припинення окупації Криму або рішення Європейського суду з прав людини у справі проти росії.

Серед українських компаній під санкціями найбільше зареєстровано в Києві — близько 60% або 111 підприємств. Значна кількість також припадає на Одеську (17) та Львівську (12) області. Водночас у низці регіонів — зокрема у Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях — таких компаній не зафіксовано.

Названо регіони з найбільшою кількістю підсанкційних компаній в Україні

Інфографіка: YouControl

Найчастіше підсанкційні українські юрособи працюють у сфері торгівлі — понад третина (67 компаній). Також поширеними є інформаційно-телекомунікаційна галузь (40 компаній) та будівництво (29). По 10 підприємств працюють у транспорті та переробній промисловості.

Читайте також: Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

Окрему групу формують компанії, пов’язані з гральним бізнесом. Основним видом діяльності семи підсанкційних юросіб є організація азартних ігор. Серед них — ТОВ «Паріматч», ТОВ «Покерматч.юа», ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та інші.

Середній «вік» підсанкційних компаній становить близько 12 років. Найстарішим підприємством є Кримське республіканське підприємство «Азовський лікеро-горілчаний завод», якому 33 роки. Наймолодшою є ТОВ «Шілмясгруп», зареєстрована лише два роки тому. Показово, що після потрапляння під санкції компанія протягом кількох днів змінила назву, місце реєстрації, вид діяльності та керівника.

Фінансова звітність підсанкційних компаній залишається обмеженою. Лише 41 українська юрособа з 194 оприлюднила дані за 2024–2025 роки. У більшості випадків їхня виручка дорівнює нулю, однак є і винятки.

Зокрема, у 2025 році найбільший дохід — 36 млн грн — задекларувало ТОВ «Тисагаз». Водночас у 2024 році лідером за виручкою стало ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» із показником 1,97 млрд грн. Компанія працювала під брендом Pin-Up та потрапила під санкції у 2025 році.

Загалом дослідження свідчить, що санкції РНБО охоплюють широкий спектр компаній — як за географією, так і за сферами діяльності. Водночас значна частина підсанкційного бізнесу або не веде активної фінансової діяльності, або не розкриває її публічно.

Скільки мережа EVA заробила у 2025

Група Rozetka-Evo збільшила свій оборот у 2025 — Forbes

Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу

Джерело: YouControl.

Новини по темі
Стартував прийом заявок на премію «Вчасно.Кращі» для цифрових бізнес-кейсів 19.03.2026

Стартував прийом заявок на премію «Вчасно.Кращі» для цифрових бізнес-кейсів
Скільки мережа EVA заробила у 2025 18.03.2026

Скільки мережа EVA заробила у 2025
Група Rozetka-Evo збільшила свій оборот у 2025 — Forbes 17.03.2026

Група Rozetka-Evo збільшила свій оборот у 2025 — Forbes
Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу 16.03.2026

Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу
Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП» 13.03.2026

Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»
Український бізнес масово отримує фейкові листи від імені БЕБ: що робити 12.03.2026

Український бізнес масово отримує фейкові листи від імені БЕБ: що робити

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  18:00

Revolut повідомив про рекордні прибутки

 Сьогодні  17:20

BlackRock почала продавати Біткоїн та Ефір

 Сьогодні  16:00

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

 Сьогодні  14:50

Названо регіони з найбільшою кількістю підсанкційних компаній в Україні

 Сьогодні  13:40

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Сьогодні  12:30

Visa запустила новий інструмент для авторизації платежів

 Сьогодні  11:20

Біткоїн на межі історичного обвалу — аналітик

 Всі новини
