Названо регіони з найбільшою кількістю підсанкційних компаній в Україні

Станом на березень 2026 року під санкціями РНБО перебувають 8 492 юридичні особи із 77 країн світу. Найбільша їх частка припадає на росію — 7 044 компанії. Також до переліку входять підприємства з Кіпру (234), України (197), Китаю (179), Білорусі (158), Ірану (93) та Гонконгу (82). Такі дані наводять аналітики R&D-центру YouControl на основі Державного реєстру санкцій

Строки дії обмежень суттєво відрізняються залежно від рішення РНБО. У більшості випадків санкції накладаються на 10 років — це понад 73% усіх компаній (6 225). Ще 1 228 підприємств мають обмеження на 5 років, а для 641 компанії санкції встановлені одразу на 50 років. Безстрокові санкції застосовані до 264 юросіб. Коротші строки трапляються рідше: 118 компаній мають санкції на 3 роки, а 13 — на 9 років.

Водночас існують і винятки. Наприклад, для двох авіакомпаній — JET4U S.R.L. та JET4U LDA — санкції діятимуть не до конкретної дати, а до настання певної події. Йдеться про припинення окупації Криму або рішення Європейського суду з прав людини у справі проти росії.

Серед українських компаній під санкціями найбільше зареєстровано в Києві — близько 60% або 111 підприємств. Значна кількість також припадає на Одеську (17) та Львівську (12) області. Водночас у низці регіонів — зокрема у Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях — таких компаній не зафіксовано.

Найчастіше підсанкційні українські юрособи працюють у сфері торгівлі — понад третина (67 компаній). Також поширеними є інформаційно-телекомунікаційна галузь (40 компаній) та будівництво (29). По 10 підприємств працюють у транспорті та переробній промисловості.

Окрему групу формують компанії, пов’язані з гральним бізнесом. Основним видом діяльності семи підсанкційних юросіб є організація азартних ігор. Серед них — ТОВ «Паріматч», ТОВ «Покерматч.юа», ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та інші.

Середній «вік» підсанкційних компаній становить близько 12 років. Найстарішим підприємством є Кримське республіканське підприємство «Азовський лікеро-горілчаний завод», якому 33 роки. Наймолодшою є ТОВ «Шілмясгруп», зареєстрована лише два роки тому. Показово, що після потрапляння під санкції компанія протягом кількох днів змінила назву, місце реєстрації, вид діяльності та керівника.

Фінансова звітність підсанкційних компаній залишається обмеженою. Лише 41 українська юрособа з 194 оприлюднила дані за 2024–2025 роки. У більшості випадків їхня виручка дорівнює нулю, однак є і винятки.

Зокрема, у 2025 році найбільший дохід — 36 млн грн — задекларувало ТОВ «Тисагаз». Водночас у 2024 році лідером за виручкою стало ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» із показником 1,97 млрд грн. Компанія працювала під брендом Pin-Up та потрапила під санкції у 2025 році.

Загалом дослідження свідчить, що санкції РНБО охоплюють широкий спектр компаній — як за географією, так і за сферами діяльності. Водночас значна частина підсанкційного бізнесу або не веде активної фінансової діяльності, або не розкриває її публічно.

Джерело: YouControl.