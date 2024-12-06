Укрпошта анонсувала вихід лімітованого набору марок

Національний поштовий оператор Укрпошта анонсував вихід лімітованого поштового набору «Хартія»

Про це Укрпошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Дорога важка, коли несеш на спині свій дім. Проте всім нам у цьому поталанило — упродовж багатьох років війни Дім на спині й плечах несуть люди з хоробрим серцем, найвідважніші та найсміливіші серед усього світу, — пише Укрпошта. — Саме такими є військовослужбовці та військовослужбовиці «Хартії». Це єдиний підрозділ Сил Оборони, який пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади. Вони спинили повторний наступ росіян на Харків, і досі тримають оборону країни».

На честь «Хартії» Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «Хартія» за проєктом «Власна марка». Унікальний дизайн із документальною хронікою роботи бригади створив Сергій Майдуков. Задля реалізації ілюстратор безпосередньо працював поруч із хлопцями та дівчатами — у Харкові, області та стратегічно важливих Липцях.

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У комплекті — аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж — 1013 екземплярів. Передбачено набір із 9 листівками. Новинка доступна з 10 грудня.

Нагадаємо, що Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів». На ній зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Ескіз — авторства Анастасії Бондарець, який обрали на Всеукраїнському конкурсі.

Раніше ми писали, що картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Крім того, Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

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