close-btn
PaySpaceMagazine

Укрпошта випустить марку до Дня Святого Миколая

29.11.2024 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний поштовий оператор Укрпошта представив поштову марку «Лист Святому Миколаю»

Укрпошта випустить марку до Дня Святого Миколая

Укрпошта випустить марку до Дня Святого Миколая Фото: ukrposhta.ua

Про це Укрпошта написала у пресрелізі на своєму офіційному сайті.

«День Святого Миколая — улюблене зимове свято, напередодні якого діти пишуть святому листи. Війна в Україні змінила не лише життя мільйонів українців, а й дитячі мрії. У листах до Святого Миколая українські діти просять не подарунки, а: «суперсилу для ЗСУ», «броню 1000 рівня», «запас зброї», «теплу зиму» для українських захисників і найголовніше — «щоб всі повернулись живими», — йдеться в повідомленні Укрпошти. — Ідеєю для створення даного поштового випуску став справжній лист українського хлопчика Ігоря до Святого Миколая».

Марка «Лист Святому Миколаю» вводиться в обіг 6 грудня та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відділеннях поштового зв’язку.

Цікаве по темі: Укрпошта запустить новий мобільний застосунок

Ціна марки: 36,00 грн. Формат марки — 60×33 мм. Формат маркового аркуша — 94×132 мм. Кількість марок в аркуші — 3. Спосіб друку — офсет, тиснення золотою фольгою. Тираж марки — 300 000. Художник: Кость Лавро. Ціна маркового аркуша: 108,00 грн. Ціна конверта зі спецпогашенням: 65,00 грн.

Нагадаємо, що Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів». На ній зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Ескіз — авторства Анастасії Бондарець, який обрали на Всеукраїнському конкурсі.

Раніше ми писали, що картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Крім того, Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрпошта анонсувала вихід Amazon на ринок України: що відомо

Укрпошта та Прозорро.Продажі запустять сервіс для бізнесу

Укрпошта підписала угоду з Поштою Канади

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
google news
Новини по темі
Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів» 27.11.2024

Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів»
Названо, коли та кому Укрпошта виплатить 1000 грн «Зимової єПідтримки» 25.11.2024

Названо, коли та кому Укрпошта виплатить 1000 грн «Зимової єПідтримки»
Укрпошта анонсувала поштову марку до Дня Гідності і Свободи 14.11.2024

Укрпошта анонсувала поштову марку до Дня Гідності і Свободи
Укрпошта випустить марку до 100-річчя Українського Радіо 11.11.2024

Укрпошта випустить марку до 100-річчя Українського Радіо
Укрпошта проведе E-Export Intensive у п'яти регіонах України 04.11.2024

Укрпошта проведе E-Export Intensive у п'яти регіонах України
Укрпошта анонсувала випуск семи нових марок 25.10.2024

Укрпошта анонсувала випуск семи нових марок
Вибір редакції
Всі
Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення
ТОП статей 29.11.2024

Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення

 Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
Останні новини
Сьогодні  19:00

Вчені створили незвичайні плавучі сонячні батареї: чим особливі

 Сьогодні  18:20

10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024

 Сьогодні  17:40

НБУ анонсував тестування е-гривні: як відбуватиметься

 Сьогодні  17:07

«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку

 Сьогодні  17:00

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

 Сьогодні  16:20

Мінцифри оголосило про співпрацю з Meta у сфері ШІ: що створять

 Сьогодні  15:40

Українська Aroma Kava вийшла на ринок Польщі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber