Укрпошта випустить марку до Дня Святого Миколая

Національний поштовий оператор Укрпошта представив поштову марку «Лист Святому Миколаю»

Про це Укрпошта написала у пресрелізі на своєму офіційному сайті.

«День Святого Миколая — улюблене зимове свято, напередодні якого діти пишуть святому листи. Війна в Україні змінила не лише життя мільйонів українців, а й дитячі мрії. У листах до Святого Миколая українські діти просять не подарунки, а: «суперсилу для ЗСУ», «броню 1000 рівня», «запас зброї», «теплу зиму» для українських захисників і найголовніше — «щоб всі повернулись живими», — йдеться в повідомленні Укрпошти. — Ідеєю для створення даного поштового випуску став справжній лист українського хлопчика Ігоря до Святого Миколая».

Марка «Лист Святому Миколаю» вводиться в обіг 6 грудня та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відділеннях поштового зв’язку.

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Ціна марки: 36,00 грн. Формат марки — 60×33 мм. Формат маркового аркуша — 94×132 мм. Кількість марок в аркуші — 3. Спосіб друку — офсет, тиснення золотою фольгою. Тираж марки — 300 000. Художник: Кость Лавро. Ціна маркового аркуша: 108,00 грн. Ціна конверта зі спецпогашенням: 65,00 грн.

Нагадаємо, що Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів». На ній зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Ескіз — авторства Анастасії Бондарець, який обрали на Всеукраїнському конкурсі.

Раніше ми писали, що картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Крім того, Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

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