Ethereum Foundation зламали: що сталося

Ethereum Foundation повідомила про злом свого поштового сервісу, який призвів до розсилки численних фішингових листів, що містять посилання на сумнівні сайти

Тім Бейко з Ethereum Foundation підтвердив, що офіційна електронна пошта компанії була зламана, а підписникам розсилки були відправлені численні повідомлення, пише U.Today. Наразі користувачам слід уникати переходу за будь-якими посиланнями, які вони вважають підозрілими.

Кілька підозрілих електронних листів, відправлених з офіційної адреси updates@ethereum.org, привели до виявлення злому. Ці листи виявилися шахрайськими й містили шкідливі посилання, які могли завдати шкоди одержувачам, якщо вони перейдуть за ними.

Тім Бейко попередив спільноту X про необхідність бути обережними, не переходити за посиланнями й не відкривати вкладення зі скомпрометованих листів. За даними WuBlockchain Ethereum Foundation використовує SendPulse як провайдера послуг електронної пошти, через який хакери й отримали доступ.

PSA: it seems like the mailing list provider the EF uses for “updates@ethereum.org” has been compromised. We are currently trying to reach @SendPulseCom to resolve the issue. Please don’t click any links sent from that email. Here’s a sample fake email that was received: pic.twitter.com/eRIANSPYyT

— timbeiko.eth (@TimBeiko) June 23, 2024