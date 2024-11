Інвестор в криптовалюту GigaChad втратив $6 млн: як це сталося

Ця втрата спричинила негайний розпродаж токенів GIGA та помітне падіння курсу активу

Інвестор в токени GigaChad (GIGA) нещодавно втратив $6 млн через складну фішингову атаку, що стало ще однією великою втратою для власника криптовалюти через тактику соціальної інженерії. Злом був підтверджений 12 листопада. Жертва, відома під псевдонімом «Still in the Game», була атакована за допомогою підробленого посилання Zoom, призначеного для крадіжки облікових даних гаманця.

Ця атака спричинила негайний розпродаж токенів GIGA та помітне падіння курсу активу.

Хакер використав, здавалося б, справжнє посилання Zoom, але незначна різниця в URL-адресі дозволила йому отримати несанкціонований доступ до гаманця інвестора.

Ончейн-аналіз, проведений Scam Sniffer і Onchain Lens, показав, що, потрапивши всередину, хакеру вдалося витягти 95,3 мільйона токенів GIGA і конвертувати ці активи в більш ліквідні стейблкоїни, що значно ускладнило їх відстеження та пошук.

Фішинговий інцидент почався, коли жертва під ніком «Still in the Game» натиснула на посилання, яке виглядало як стандартне запрошення на зустріч в Zoom.

Однак пізніше компанія Scam Sniffer, що займається безпекою блокчейну, виявила, що посилання, створене для імітації офіційної URL-адреси Zoom, перенаправляло користувача на підроблений сайт, запрограмований на встановлення шкідливого програмного забезпечення.

Це дозволило хакеру зібрати конфіденційні дані гаманця та відстежувати транзакції з комп’ютера жертви. Отримавши доступ, хакер швидко позбувся викрадених токенів GIGA на суму близько $6,09 млн.

Onchain Lens детально описав, як зловмисник спочатку конвертував токени GIGA в 11 759 токенів Solana (SOL) вартістю приблизно $2,1 млн, а потім розділив кошти на стейблкоїни Tether (USDT) і USD Coin (USDC).

