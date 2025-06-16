Як отримати відшкодування вкладів через Дію

Відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках через застосунок Дія, запроваджене понад півтора роки тому Фондом гарантування вкладів спільно з Мінцифри, користується дедалі більшим попитом

Про це йдеться у матеріалі ФГВФО.

Усього від початку запровадження цієї онлайн-опції (жовтень 2023 року) станом на 1 червня 2025 року фізичним особам і ФОП було виплачено понад 47 млн грн за вкладами в банках (депозитами і коштами на поточних рахунках), ліквідація яких здійснюється Фондом.

Запровадження нової послуги було ініційовано Фондом для того, щоб попри складні часи і незважаючи на фізичну відсутність вкладників-українців в Україні їхня взаємодія з інституціями, відповідальними за фінансову стабільність у державі, не тільки не припинялася, а й ставала зручнішою.

Щоб отримати відшкодування без необхідності відвідувати банки фізично, а в кілька кліків через Дію, потрібно:

зайти в додаток, натиснути «Сервіси» і з запропонованого меню послуг обрати «Повернення вкладів»;

обрати збанкрутілий банк, у якому відкрито рахунок (якщо йдеться про кошти в декількох таких банках, процедуру потрібно повторити по кожному банку окремо);

обрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти, відкриту в одному з банків-агентів, що є учасниками послуги (або відкрити картку єПідтримка відразу в застосунку);

переглянути/перевірити інформацію, а також суму, доступну для виплати;

підписати заяву Дія.Підписом.

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Після цього заява надсилається до банку-агента на опрацювання і практично відразу відбувається перерахування коштів вкладнику.

Наразі послугу «Повернення вкладів» у застосунку Дія надають п’ять банків-агентів Фонду. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Мета, якою керувався Фонд, запроваджуючи здійснення виплати за допомогою мобільного додатку Дія, — забезпечити максимально швидке та комфортне відшкодування коштів клієнтам банків, вклади яких захищені гарантіями Фонду.

«Нагадаємо, що на час воєнного стану і впродовж трьох місяців після його скасування вкладники отримують гарантоване відшкодування коштів за вкладами в повному обсязі включно з відсотками», — йдеться у повідомленні ФГВФО.

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