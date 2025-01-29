Найстаріша фондова біржа України зберегла свою ліцензію

Найстарішій фондовій біржі України вдалося зберегти ліцензію, завдяки домовленості з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

У липні минулого року НКЦПФР та АТ «Фондова біржа ПФТС» уклали Угоду, яка надала можливість біржі врегулювати наслідки правопорушення. Мова йде про приведення пруденційних показників у відповідність до нормативних значень.

Організація виконала усі умови Угоди у визначений термін й Комісія вже отримала підтверджуючі документи про це. Тож найстаріша фондова біржа України продовжує свою роботу.

Укладення такої Угоди з правопорушником стало можливим завдяки Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», підписаному президентом у березні 2024 року.

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Цей закон поклав початок масштабній трансформації Комісії. Зокрема, було створено Офіс регулятора, що дозволило залучати висококваліфікованих фахівців і підвищувати ефективність їхньої роботи. Також запроваджено інститут «тимчасового керуючого», що сприяло розв’язанню проблем клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». Крім того, з’явилися нові інструменти для розвитку ринків капіталу та запровадження прозорих і зрозумілих правил їхньої роботи.

«Ми, як регулятор, трансформуємося і прагнемо створити гнучкі умови на ринку. Сьогодні ми маємо міцне законодавче підґрунтя, що дозволяє нам вирішувати питання інноваційно, професійно та якісно. Кейс ПФТС цьому приклад та чергове нагадування про важливість дотримання законодавства для всіх учасників без виключення», — акцентував Голова Комісії Руслан Магомедов.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

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Джерело: НКЦПФР.