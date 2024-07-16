Рада скасувала перехід на літній та зимовий час

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній

Про це повідомив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

«Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде», — пояснив Железняк.

Він додав, що законопроєкт №4201 підтримали 261 народних депутатів.

В документі зазначено, що він сприятиме прагненням України до євроінтеграції, адже 84% жителів країн ЄС висловились за скасування переходу на літній та зимовий час, що підтримав Європейський Парламент.

Цікаве по темі: У Раді хочуть штрафувати українців за кондиціонери

Цей закон не тільки вирішує питання правових основ обчислення часу в Україні, але й сприяє захисту територіальної цілісності та зміцненню національної безпеки. На тимчасово окупованих територіях України діє час російської федерації, тому встановлення єдиного київського часу на всій території України зміцнить її безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції цих територій.

Закон скасовує перехід на «літній» та «зимовий» час і встановлює єдиний київський час (UTC+2) на всій території України.

До цього зміна часу в Україні відбувалася двічі на рік — в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Нагадаємо, що у Раді розповіли, яким буде дефіцит держбюджету цього року. Державному бюджету України цього року бракуватиме близько 400-500 млрд грн. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгером. Під час зустрічі вони обговорили виконання держбюджету 2024 року та зміни до головного фінансового документа країни для покриття вагомої «дірки». Підласа зазначила, що в цьому контексті парламент чекає на ініціативи Кабінету міністрів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний

11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск

Допоміжні джерела: Укрінформ.