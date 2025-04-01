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Уряд змінив правила отримання паспортів для чоловіків за кордоном

01.04.2025 18:45
Микола Деркач
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Сьогодні Уряд запровадив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це значно спрощує процедуру оформлення паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України

Уряд змінив правила отримання паспортів для чоловіків за кордоном

Уряд змінив правила отримання паспортів для чоловіків за кордоном Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної єдності України.

  • Відтепер їм не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.
  • Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.
  • Важливим нововведенням є те, що більше немає потреби у проходженні медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ.

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«Завдяки цим змінам тисячі громадян, які вимушено перебувають за кордоном, зможуть оформити або оновити паспорт. Це, у свою чергу, спрощує доступ до правомірного перебування за межами країни, можливості працевлаштування, навчання, користування державними послугами та збереження зв’язку з Україною», — зазначив Віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Міністерство національної єдності України продовжує роботу над удосконаленням державних послуг разом із Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та іншими відповідальними органами.

Нагадаємо, що Кабмін встановив нові правила для бізнесу щодо бронювання. Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати принаймні трьом критеріям, два з яких є обов’язковими для всіх, зокрема:

  • відсутність податкової заборгованості;
  • середня зарплата по підприємству не менше ніж 20 тис. грн та така ж заробітна плата працівника, що бронюється.

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Рубрики: Війна з РосієюЗаконодавствоСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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