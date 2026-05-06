Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправки до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ. Одна з них передбачає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей від Мінцифри до Міністерства фінансів

Рішення ухвалили під час засідання комітету 6 травня, передає Економічна правда.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу та закону «Про банки і банківську діяльність» щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та їх оподаткування. Поправки підтримали 17 народних депутатів.

Зокрема одна з правок змінює формулювання «реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей» на «реалізація державної фінансової політики». Це фактично означає передачу відповідних повноважень Мінфіну.

Під час засідання міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відомство діятиме відповідно до рішення парламенту.

«Ми будемо користуватися позицією Верховної Ради. Відповідно яке буде рішення, так і будемо реагувати. Це питання непросте, але будемо визначатися в міру того, як законодавець визначає», — сказав Марченко.

Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

Також депутати поцікавилися, чи продовжить Мінфін впровадження системи онлайн-моніторингу азартних ігор, яку Мінцифри почало розробляти для регулювання ринку. У відповідь міністр зазначив, що наразі не готовий озвучити позицію з цього питання.

«Мені важко зараз навіть сформувати свою позицію. Останній раз я цими питаннями займався у 2018–2019 роках. З того часу дуже багато чого змінилося», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову щодо державної системи онлайн-моніторингу, завдяки якій держава зможе у режимі реального часу відстежувати роботу легального грального бізнесу.

Також повідомлялося, що Мінцифри та державне агентство PlayCity планують вперше запровадити ліміти для гравців в азартні ігри.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

НБУ оновив правила кредитування для банків