close-btn
PaySpaceMagazine

Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться

06.05.2026 18:20
Микола Деркач

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправки до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ. Одна з них передбачає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей від Мінцифри до Міністерства фінансів

Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Рішення ухвалили під час засідання комітету 6 травня, передає Економічна правда.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу та закону «Про банки і банківську діяльність» щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та їх оподаткування. Поправки підтримали 17 народних депутатів.

Зокрема одна з правок змінює формулювання «реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей» на «реалізація державної фінансової політики». Це фактично означає передачу відповідних повноважень Мінфіну.

Під час засідання міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відомство діятиме відповідно до рішення парламенту.

«Ми будемо користуватися позицією Верховної Ради. Відповідно яке буде рішення, так і будемо реагувати. Це питання непросте, але будемо визначатися в міру того, як законодавець визначає», — сказав Марченко.

Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

Також депутати поцікавилися, чи продовжить Мінфін впровадження системи онлайн-моніторингу азартних ігор, яку Мінцифри почало розробляти для регулювання ринку. У відповідь міністр зазначив, що наразі не готовий озвучити позицію з цього питання.

«Мені важко зараз навіть сформувати свою позицію. Останній раз я цими питаннями займався у 2018–2019 роках. З того часу дуже багато чого змінилося», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову щодо державної системи онлайн-моніторингу, завдяки якій держава зможе у режимі реального часу відстежувати роботу легального грального бізнесу.

Також повідомлялося, що Мінцифри та державне агентство PlayCity планують вперше запровадити ліміти для гравців в азартні ігри.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

НБУ оновив правила кредитування для банків

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін 06.05.2026

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін
Реформа ТЦК і нові правила бронювання 06.05.2026

Реформа ТЦК і нові правила бронювання
У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії 23.04.2026

У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії
Податкова стратегія України зміниться — Зеленський 22.04.2026

Податкова стратегія України зміниться — Зеленський
Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
Фінансовий тиск на «ухилянтів» посилюється: банки блокують тисячі рахунків 20.04.2026

Фінансовий тиск на «ухилянтів» посилюється: банки блокують тисячі рахунків

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:30

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін

 Сьогодні  18:20

Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться

 Сьогодні  17:10

Фінансові ринки скоро обваляться: попередження The Technical Traders

 Сьогодні  16:08

У Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect 2026 про підходи в диджитал-маркетингу

 Сьогодні  16:00

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов

 Сьогодні  13:40

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя

 Сьогодні  11:20

Чому українцям блокують рахунки за кордоном

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.