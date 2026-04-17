За що можуть покарати українців на кордоні з Польщею

Під час поїздки до Польщі українцям варто заздалегідь врахувати митні та прикордонні правила. Їхнє порушення може обернутися штрафами, конфіскацією речей або відмовою у в’їзді до ЄС

Перевезення готівки

Вивозити готівку без декларування дозволено в межах до €10 000 в еквіваленті. Якщо сума більша, її потрібно письмово задекларувати та підтвердити походження коштів.

Як зазначає Державна митна служба, недекларування перевищення вважається порушенням. За це передбачено штраф — 20% від суми понад встановлений ліміт.

Фінансові вимоги для в’їзду

Польські прикордонники можуть перевіряти, чи має мандрівник достатньо коштів для перебування в країні.

Мінімальні суми такі:

300 злотих — якщо поїздка триває до 4 днів

75 злотих на добу — для довшого перебування

Якщо людина не може підтвердити свою платоспроможність, їй можуть відмовити у в’їзді.

Заборонені продукти

До Євросоюзу не дозволяється ввозити низку продуктів тваринного походження. Під заборону підпадають м’ясо, молочні вироби та консерви на їх основі.

Зокрема, не можна перевозити сало, ковбаси, сир, масло, йогурти чи свіже м’ясо. У разі порушення продукти можуть вилучити, а в окремих випадках застосувати штрафи або інші обмеження.

Також варто враховувати фінансові вимоги інших країн ЄС: наприклад, для в’їзду до Словаччини потрібно близько €56 на день, а до Угорщини — приблизно €2,5 на день.

