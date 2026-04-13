Де у світі найдорожче пальне

Поки водії у США обурюються цінами на бензин близько $1,06 за літр, у Гонконзі пальне коштує приблизно $4,12 за літр. Це робить місто світовим лідером за вартістю бензину

Чому ціни такі високі

Ще до загострення конфлікту навколо Ірану, який спричинив глобальну енергетичну кризу, Гонконг стабільно мав найдорожчий бензин у світі.

Останній сплеск цін пов’язаний із напруженням у нафтовидобувних країнах Перської затоки та фактичним блокуванням Ормузької протоки — ключового маршруту постачання нафти та газу. Це особливо вдарило по азійських економіках, які значною мірою залежать від енергоресурсів із Близького Сходу.

Наслідки для економіки

Попри те, що власники приватних авто становлять лише близько 8,4% населення Гонконгу (із 7,5 млн жителів), економісти попереджають: високі ціни на пальне можуть розігнати інфляцію та збільшити логістичні витрати, що вплине на інші сектори економіки.

Глава адміністрації Гонконгу Джон Лі вже висловив занепокоєння ситуацією та пообіцяв уважно стежити за динамікою цін. Водночас влада запевняє, що дефіциту пального немає — близько 80% нафтопродуктів місто отримує з материкового Китаю.

Жителі шукають альтернативи

Через високі ціни дедалі більше водіїв починають заправлятися в материковому Китаї, де пальне може коштувати приблизно утричі дешевше — близько $1,37 за літр.

За словами місцевого консультанта Джейсона Кана, навіть із бонусними програмами вартість заправки в Гонконзі зросла ще на 15% після початку конфлікту.

«Підвищення на 15% має значний вплив, адже ціни на пальне в Гонконзі і так дуже високі та займають помітну частку доходів жителів, особливо порівняно з Тайванем і Японією», — зазначив він.

Високі ціни також стимулюють мешканців частіше їздити до сусідніх китайських міст, зокрема Шеньчженя, де дешевші продукти та ресторани.

Кур’єр Лю, який працює у сфері доставки їжі, каже, що зростання цін зробило його роботу менш вигідною.

«Ціна пального для доставки зросла, а оплата — ні», — скаржиться він.

Чому бензин такий дорогий

Аналітики пояснюють високі ціни поєднанням кількох факторів: високих податків на пальне, дорогих земельних ресурсів, а також загалом високої вартості життя в місті.

Разом із дорогим паркуванням і високими реєстраційними зборами це робить рівень володіння автомобілями в Гонконзі одним із найнижчих серед великих міст світу. Водночас місто має розвинену та ефективну систему громадського транспорту.

За матеріалами edition.cnn.com.