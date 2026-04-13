PaySpaceMagazine

Де у світі найдорожче пальне

13.04.2026 17:40
Микола Деркач

Поки водії у США обурюються цінами на бензин близько $1,06 за літр, у Гонконзі пальне коштує приблизно $4,12 за літр. Це робить місто світовим лідером за вартістю бензину

Фото: freepik.com

Чому ціни такі високі

Ще до загострення конфлікту навколо Ірану, який спричинив глобальну енергетичну кризу, Гонконг стабільно мав найдорожчий бензин у світі.

Останній сплеск цін пов’язаний із напруженням у нафтовидобувних країнах Перської затоки та фактичним блокуванням Ормузької протоки — ключового маршруту постачання нафти та газу. Це особливо вдарило по азійських економіках, які значною мірою залежать від енергоресурсів із Близького Сходу.

Наслідки для економіки

Попри те, що власники приватних авто становлять лише близько 8,4% населення Гонконгу (із 7,5 млн жителів), економісти попереджають: високі ціни на пальне можуть розігнати інфляцію та збільшити логістичні витрати, що вплине на інші сектори економіки.

Глава адміністрації Гонконгу Джон Лі вже висловив занепокоєння ситуацією та пообіцяв уважно стежити за динамікою цін. Водночас влада запевняє, що дефіциту пального немає — близько 80% нафтопродуктів місто отримує з материкового Китаю.

Жителі шукають альтернативи

Через високі ціни дедалі більше водіїв починають заправлятися в материковому Китаї, де пальне може коштувати приблизно утричі дешевше — близько $1,37 за літр.

За словами місцевого консультанта Джейсона Кана, навіть із бонусними програмами вартість заправки в Гонконзі зросла ще на 15% після початку конфлікту.

«Підвищення на 15% має значний вплив, адже ціни на пальне в Гонконзі і так дуже високі та займають помітну частку доходів жителів, особливо порівняно з Тайванем і Японією», — зазначив він.

Читайте також: Україна на глобальному ринку: чим торгували та за що платили у 2025

Високі ціни також стимулюють мешканців частіше їздити до сусідніх китайських міст, зокрема Шеньчженя, де дешевші продукти та ресторани.

Кур’єр Лю, який працює у сфері доставки їжі, каже, що зростання цін зробило його роботу менш вигідною.

«Ціна пального для доставки зросла, а оплата — ні», — скаржиться він.

Чому бензин такий дорогий

Аналітики пояснюють високі ціни поєднанням кількох факторів: високих податків на пальне, дорогих земельних ресурсів, а також загалом високої вартості життя в місті.

Разом із дорогим паркуванням і високими реєстраційними зборами це робить рівень володіння автомобілями в Гонконзі одним із найнижчих серед великих міст світу. Водночас місто має розвинену та ефективну систему громадського транспорту.

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи

Рада продовжила військовий збір: подробиці

За матеріалами edition.cnn.com.

Новини по темі
Коли ціни на житло в Україні знизяться — прогноз 13.04.2026

Коли ціни на житло в Україні знизяться — прогноз
Українцям доведеться працювати довше: змінюються вимоги до стажу 13.04.2026

Українцям доведеться працювати довше: змінюються вимоги до стажу
Як бізнесу залучити гроші у квітні 2026 — дайджест можливостей 13.04.2026

Як бізнесу залучити гроші у квітні 2026 — дайджест можливостей
Верховний Суд уточнив правила нарахування пенсій для учасників бойових дій 13.04.2026

Верховний Суд уточнив правила нарахування пенсій для учасників бойових дій
Скільки українці сплатили військового збору в 2026 13.04.2026

Скільки українці сплатили військового збору в 2026
Пенсію можуть затримати: кого зачеплять зміни з трудовими книжками 12.04.2026

Пенсію можуть затримати: кого зачеплять зміни з трудовими книжками

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  21:00

Як може змінитися енергосистема України

 Сьогодні  20:20

Ефір може зрости на 400% — до $8 000 протягом пів року — прогноз аналітика

 Сьогодні  19:40

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

 Сьогодні  19:00

В Україні обговорюють податок на електромобілі: які ризики для ринку

 Сьогодні  18:20

Коли ціни на житло в Україні знизяться — прогноз

 Сьогодні  17:40

Де у світі найдорожче пальне

 Сьогодні  17:00

Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна

 Всі новини
