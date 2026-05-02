Українці можуть отримати до 33 тис. грн на навчання

02.05.2026 13:00
Микола Деркач

Державна програма ваучерів на навчання у 2026 році пропонує реальну фінансову підтримку для українців, які прагнуть здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Максимальна сума ваучера становить 33 280 гривень

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Про це повідомляється на сайті Державної служби зайнятості, передає ІА «Ре-Інформ».

Якщо вартість навчання у закладі вищої, фахової передвищої чи професійно-технічної освіти перевищує цю цифру, різницю в оплаті вносить сам здобувач освіти або його роботодавець.

Програма охоплює широке коло громадян. Отримати ваучер можуть ветерани та захисники, звільнені зі служби (протягом трьох років після звільнення), внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю за умови відсутності підходящої роботи. Також право на допомогу мають громадяни віком понад 45 років зі страховим стажем не менше 15 років, колишні полонені та особи, які дістали поранення чи захворювання внаслідок військової агресії.

При цьому існують певні обмеження:  претендент уже повинен мати будь-яку освіту (диплом), не бути зареєстрованим як безробітний та не отримувати аналогічний ваучер чи професійну перепідготовку від Фонду соцстрахування за останні три роки.

Процедура оформлення досить швидка – онлайн-заявка опрацьовується фахівцями протягом трьох робочих днів. Для отримання послуги достатньо заповнити форму на сайті Державної служби зайнятості, після чого з кандидатом зв’яжеться кар’єрний радник. Також можна звернутися особисто до найближчого центру зайнятості.

Необхідний пакет документів включає паспорт, трудову книжку (або витяг з реєстру застрахованих осіб), диплом про освіту, ідентифікаційний код та довідку про статус (для переселенців чи ветеранів).

Важливо зазначити, що ця державна підтримка не діє як компенсація за минулий час: неможливо отримати ваучер на навчання, яке вже триває або було завершене раніше. Також допомога не надається тим, хто за останні три роки вже проходив перепідготовку за кошти Фонду соцстрахування.

Успішне завершення навчання гарантує отримання диплома державного зразка, що відкриває нові можливості на ринку праці. Якщо ж ви отримали ваучер, але з певних причин не використали його, повертати кошти державі не потрібно, проте варто пам’ятати, що повторно скористатися цим правом не вдасться.

