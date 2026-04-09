Звідки беруться гроші на пенсії в Україні і чому система під тиском

09.04.2026 15:20
Микола Деркач

Пенсійна система України працює за солідарним принципом: нинішні працівники утримують тих, хто вже вийшов на пенсію. Сьогодні це близько 10,2 млн пенсіонерів, тоді як кількість застрахованих працівників є меншою за 10 млн. Такий дисбаланс означає, що навантаження на працююче населення постійно зростає

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це розповіла провідна експертка Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій в інтерв’ю Українському радіо.

Основним джерелом фінансування Пенсійного фонду є єдиний соціальний внесок — 22% від офіційної зарплати. Саме ці відрахування формують базу для виплат. Водночас значну роль відіграє державна підтримка: цього року трансфер із бюджету становить майже 240 млрд грн, а загальний бюджет Пенсійного фонду перевищує 1 трлн грн. Частина цих коштів спрямовується не лише на базові виплати, а й на надбавки, підвищення та спеціальні пенсії.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та рівня доходу, з якого сплачувалися внески. Люди, які працювали довше і отримували вищу офіційну зарплату, мають більші виплати. Водночас ті, хто працював неофіційно або з мінімальними відрахуваннями, отримують значно нижчі пенсії.

Однією з головних проблем залишається тіньова зайнятість. За оцінками, близько 3 млн українців працюють поза офіційною економікою і не сплачують внесків. Це безпосередньо зменшує доходи Пенсійного фонду і обмежує можливості для підвищення виплат.

Читайте такожРада продовжила військовий збір: подробиці

Серйозний виклик створює і демографія. Співвідношення працюючих до пенсіонерів стрімко скорочується і вже наближається до рівня один до одного, тоді як для стабільної системи воно має бути щонайменше два до одного. Через старіння населення та зменшення кількості платників внесків фінансова стійкість системи погіршується.

У світі ці проблеми намагаються вирішувати підвищенням пенсійного віку, розвитком накопичувальних програм і стимулюванням офіційної зайнятості. У багатьох країнах люди починають відкладати кошти на пенсію ще з молодого віку, розуміючи, що державних виплат може бути недостатньо.

Експерти наголошують: в Україні державна пенсія поступово перетворюється на базовий рівень доходу, який гарантує мінімальний захист. Щоб забезпечити собі комфортне життя після завершення кар’єри, українцям варто самостійно формувати фінансову «подушку» — заощаджувати та інвестувати.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада підтримала обʼєднання енергоринків України та Європи

Кого та на скільки оштрафував НБУ в березні

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

Новини по темі
У яких випадках держава може забрати майно спадщини 08.04.2026

У яких випадках держава може забрати майно спадщини
Рада продовжила військовий збір: подробиці 08.04.2026

Рада продовжила військовий збір: подробиці
Деякі українці можуть отримати до 12 тис. грн від ООН 07.04.2026

Деякі українці можуть отримати до 12 тис. грн від ООН
Борги з українців стягуватимуть по-новому: що зміниться 07.04.2026

Борги з українців стягуватимуть по-новому: що зміниться
Великодній кошик 2026 подорожчав: скільки коштують святкові продукти 07.04.2026

Великодній кошик 2026 подорожчав: скільки коштують святкові продукти
Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ 07.04.2026

Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  14:00

Доходи українців з цифрових платформ виведуть з тіні: що змінить новий законопроєкт

 Сьогодні  12:40

Квантові батареї наблизилися до реальності завдяки новому прориву

 Сьогодні  11:20

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Сьогодні  10:10

ЄС запускає нову систему контролю на кордоні: що зміниться для українців

 08.04.2026  19:30

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

 08.04.2026  18:20

Чи була змова учасників ринку щодо підвищення цін на пальне — АМКУ

 08.04.2026  17:10

Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені

