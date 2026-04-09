Звідки беруться гроші на пенсії в Україні і чому система під тиском

Пенсійна система України працює за солідарним принципом: нинішні працівники утримують тих, хто вже вийшов на пенсію. Сьогодні це близько 10,2 млн пенсіонерів, тоді як кількість застрахованих працівників є меншою за 10 млн. Такий дисбаланс означає, що навантаження на працююче населення постійно зростає

Про це розповіла провідна експертка Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій в інтерв’ю Українському радіо.

Основним джерелом фінансування Пенсійного фонду є єдиний соціальний внесок — 22% від офіційної зарплати. Саме ці відрахування формують базу для виплат. Водночас значну роль відіграє державна підтримка: цього року трансфер із бюджету становить майже 240 млрд грн, а загальний бюджет Пенсійного фонду перевищує 1 трлн грн. Частина цих коштів спрямовується не лише на базові виплати, а й на надбавки, підвищення та спеціальні пенсії.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та рівня доходу, з якого сплачувалися внески. Люди, які працювали довше і отримували вищу офіційну зарплату, мають більші виплати. Водночас ті, хто працював неофіційно або з мінімальними відрахуваннями, отримують значно нижчі пенсії.

Однією з головних проблем залишається тіньова зайнятість. За оцінками, близько 3 млн українців працюють поза офіційною економікою і не сплачують внесків. Це безпосередньо зменшує доходи Пенсійного фонду і обмежує можливості для підвищення виплат.

Серйозний виклик створює і демографія. Співвідношення працюючих до пенсіонерів стрімко скорочується і вже наближається до рівня один до одного, тоді як для стабільної системи воно має бути щонайменше два до одного. Через старіння населення та зменшення кількості платників внесків фінансова стійкість системи погіршується.

У світі ці проблеми намагаються вирішувати підвищенням пенсійного віку, розвитком накопичувальних програм і стимулюванням офіційної зайнятості. У багатьох країнах люди починають відкладати кошти на пенсію ще з молодого віку, розуміючи, що державних виплат може бути недостатньо.

Експерти наголошують: в Україні державна пенсія поступово перетворюється на базовий рівень доходу, який гарантує мінімальний захист. Щоб забезпечити собі комфортне життя після завершення кар’єри, українцям варто самостійно формувати фінансову «подушку» — заощаджувати та інвестувати.

