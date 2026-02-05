Rakuten Viber запустив п’ять ШІ-асистентів

Rakuten Viber оголосив про запуск у застосунку п’яти окремих чатів зі штучним інтелектом

Про нововведення пресслужба компанії повідомила 5 лютого. Функція вже працює для всіх користувачів Viber в Україні на iOS, Android, а також у десктопній версії.

У компанії пояснюють, що ШІ-асистенти зібрані в спеціальній папці в переліку чатів і відображаються як окремі самостійні діалоги. Кожен із них має свою спеціалізацію та «закриває» конкретний тип запитів: допомагає знаходити й пояснювати інформацію, підказує побутові рішення та ідеї, підтримує з рецептами й плануванням меню, сприяє емоційній рівновазі та може редагувати тексти повідомлень.

За даними Rakuten Viber, взаємодія з асистентами організована так само, як звичайне листування в чаті. Для найпоширеніших сценаріїв система додатково пропонує готові варіанти відповідей, щоб користувачам було простіше й швидше сформулювати запит або продовжити діалог. У компанії також підкреслюють, що запити користувачів передаються на обробку в OpenAI та не застосовуються для навчання моделей штучного інтелекту.

Цікаве по темі: Rakuten Viber запускає маркетплейс

ШІ-асистенти доступні починаючи з версії застосунку 26.6 і вище. Усі діалоги синхронізуються між смартфоном і комп’ютером, тож розмови з асистентами можна продовжувати на різних пристроях без втрати контексту.

Rakuten Viber також наводить власну статистику щодо присутності сервісу в Україні: за даними компанії, месенджером користуються 98% українців, які мають смартфони. Від початку року Viber запустив і низку інших оновлень та продуктів, зокрема бізнес-дзвінки всередині месенджера, папки для чатів, ідентифікацію вхідних дзвінків, стислий виклад чату на основі ШІ та інші функції.

Запуск ШІ-асистентів у Rakuten Viber називають частиною довгострокових інвестицій у можливості на базі штучного інтелекту. Мета цих рішень — зробити щоденну комунікацію простішою та зручнішою. У компанії додають, що розвиток ШІ-функцій є складовою загальної стратегії Rakuten Group Triple 20: вона передбачає зростання ефективності маркетингу, операційних процесів і клієнтського сервісу на 20% завдяки використанню ШІ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

Viber інтегрував ШІ від Microsoft

Viber Dating запустив нову функцію