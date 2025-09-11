Rakuten Viber запускає маркетплейс

Rakuten Viber запускає вбудований маркетплейс у мобільному застосунку. У новій вкладці «Маркетплейс» користувачі зможуть знаходити та контактувати з місцевими бізнесами — від салонів краси й медичних послуг до ресторанів і магазинів

Маркетплейс з’явиться на місці вкладки «Корисне». Пошук можливий за назвою компанії, категорією чи серед рекомендованих пропозицій. У сервісі можна переглядати профілі бізнесів, їхні товари та послуги, а також спілкуватися з представниками без розкриття особистого номера телефону, йдеться в пресрелізі.

Доступ до геолокації дає змогу побачити найближчі компанії, але можна користуватися й без цього — тоді показуватиметься загальна добірка бізнесів у регіоні. Сервіс автоматично оновлює результати при переміщенні країною.

За даними Rakuten Viber, багато українців уже взаємодіють із бізнесами через застосунок. Новий маркетплейс має спростити пошук локальних послуг і товарів та зробити комунікацію з компаніями більш зручною.

За опитуванням Rakuten Viber навесні 2025 року, 70% респондентів віддають перевагу українським виробникам: 17% обирають українське завжди, 53% — інколи роблять винятки, але зазвичай купують товари місцевих виробників.

Цікаве по темі: Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

Попри таку підтримку, багато малих бізнесів зазначають, що їм важко привернути до себе увагу онлайн (56%) та знайти нових клієнтів (60%). Маркетплейс допоможе в цьому, полегшить пошук і підтримку місцевих компаній, які небайдужі користувачам.

«Малі та мікробізнеси — фундамент економіки. Втім, їм буває складно отримати заслужену увагу, — коментує Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні. — Маркетплейс у Viber спростить пошук місцевих компаній і дозволить їх підтримати. Це важливий крок у нашій місії стати супераппом як для користувачів, так і для бізнесу».

Сервіс поступово стане доступним всім користувачам протягом наступних тижнів у мобільній версії Viber, за кнопкою внизу екрана. Нові компанії зможуть долучитись до маркетплейсу через безплатні бізнес-профілі у Viber. У маркетплейсі зʼявлятимуться нові функції та інструменти для бізнесів, що допоможуть їм бути краще представленими чи видимими.

