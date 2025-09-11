close-btn
PaySpaceMagazine

Rakuten Viber запускає маркетплейс

11.09.2025 12:30
Ольга Деркач

Rakuten Viber запускає вбудований маркетплейс у мобільному застосунку. У новій вкладці «Маркетплейс» користувачі зможуть знаходити та контактувати з місцевими бізнесами — від салонів краси й медичних послуг до ресторанів і магазинів

Rakuten Viber запускає маркетплейс

Маркетплейс з’явиться на місці вкладки «Корисне». Пошук можливий за назвою компанії, категорією чи серед рекомендованих пропозицій. У сервісі можна переглядати профілі бізнесів, їхні товари та послуги, а також спілкуватися з представниками без розкриття особистого номера телефону, йдеться в пресрелізі.

Доступ до геолокації дає змогу побачити найближчі компанії, але можна користуватися й без цього — тоді показуватиметься загальна добірка бізнесів у регіоні. Сервіс автоматично оновлює результати при переміщенні країною.

За даними Rakuten Viber, багато українців уже взаємодіють із бізнесами через застосунок. Новий маркетплейс має спростити пошук локальних послуг і товарів та зробити комунікацію з компаніями більш зручною.

За опитуванням Rakuten Viber навесні 2025 року, 70% респондентів віддають перевагу українським виробникам: 17% обирають українське завжди, 53% — інколи роблять винятки, але зазвичай купують товари місцевих виробників.

Цікаве по темі: Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

Попри таку підтримку, багато малих бізнесів зазначають, що їм важко привернути до себе увагу онлайн (56%) та знайти нових клієнтів (60%). Маркетплейс допоможе в цьому, полегшить пошук і підтримку місцевих компаній, які небайдужі користувачам.

«Малі та мікробізнеси — фундамент економіки. Втім, їм буває складно отримати заслужену увагу, — коментує Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні. — Маркетплейс у Viber спростить пошук місцевих компаній і дозволить їх підтримати. Це важливий крок у нашій місії стати супераппом як для користувачів, так і для бізнесу».

Сервіс поступово стане доступним всім користувачам протягом наступних тижнів у мобільній версії Viber, за кнопкою внизу екрана. Нові компанії зможуть долучитись до маркетплейсу через безплатні бізнес-профілі у Viber. У маркетплейсі зʼявлятимуться нові функції та інструменти для бізнесів, що допоможуть їм бути краще представленими чи видимими.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Viber інтегрував ШІ від Microsoft

Viber Dating запустив нову функцію

Комунікація в цифрі: як банкам і фінансовим установам користуватися месенджерами — поради Rakuten Viber

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce 11.09.2025

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce
У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків 11.09.2025

У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків
Revolut представив нову послугу 10.09.2025

Revolut представив нову послугу
iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації 10.09.2025

iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації
monobank додав нову функцію у застосунок 10.09.2025

monobank додав нову функцію у застосунок
Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла 09.09.2025

Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла
Вибір редакції
Всі
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

 Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
Останні новини
Сьогодні  15:30

Рей Даліо назвав 3 обов’язкові активи для «Портфеля на всі часи»

 Сьогодні  14:30

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce

 Сьогодні  12:30

Rakuten Viber запускає маркетплейс

 Сьогодні  11:20

У Дії зʼявляться 6 нових категорій у Реєстрі збитків

 Сьогодні  10:10

Обігнав Ілона Маска: хто став найбагатшою людиною світу

 10.09.2025  20:30

НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній

 10.09.2025  19:50

Revolut представив нову послугу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.