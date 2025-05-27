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НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

27.05.2025 11:00
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)  включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 3 кейси

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів Фото: freepik.com

Про це Комісія написала в своєму Telegram-каналі.

Цього разу список SCAM-проєктів доповнено 3-ма наступними кейсами:

  • RCM Brokers
  • Invexis
  • CGL Ltd

Комісія комплексно підходить до формування переліку таких проєктів, щоб попередити інвесторів про можливі ризики. Ознайомитися із повним списком SCAM-проєктів можна за посиланням.

Цікаве по темі: В Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи — НКЦПФР

НКЦПФР також звернула увагу потенційних інвесторів про значні ризики пов’язані з інвестуванням через: осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; та осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Також ми писали, що НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів. В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство НКЦПФР розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

Раніше ми писали, що в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Крім того, НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії.

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Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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