Вчені створили їстівне печиво з пластикових відходів

Дослідники з Університету Південного Іллінойсу в Карбондейлі розробили незвичайний спосіб переробки пластикових відходів — перетворили їх на їстівне печиво. Проєкт µBites створили в межах NASA Deep Space Food Challenge, метою якого є пошук нових технологій харчування для тривалих космічних місій

Основою технології стали спеціально модифіковані штами дріжджів. Вчені навчили мікроорганізми переробляти сполуки, отримані з поліетилентерефталату (PET) — поширеного пластику, який використовують у пляшках, упаковці та текстилі.

Спочатку пластик і рослинні відходи, зокрема стебла та листя кукурудзи, проходять процес окиснювального гідротермального розчинення. Під дією високої температури, тиску, води та кисню матеріал розпадається на дрібніші молекули. Потім дріжджі перетворюють їх на білки, жири, кислоти, вітаміни та ароматичні компоненти.

До отриманої суміші додають клітковину, крохмаль і підсолоджувач, після чого її завантажують у 3D-принтер. Так створюють печиво µBites — «мікробайти». За даними Американського хімічного товариства, команда також навчила дріжджі виробляти ванільний ароматизатор із рослинної біомаси та бета-каротин зі сполук PET.

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Дослідники заявляють, що лабораторні дані підтверджують безпечність продукту. Водночас команда ще очікує інституційного дозволу на повноцінне тестування смаку на людях. Наразі учасники оцінювання позитивно відгукувалися про аромат печива.

Технологія поки що залишається дорогою: виробництво одного кілограма такого печива оцінюють приблизно у $60. Науковці також визнають, що вона не розв’яже глобальну проблему пластикових відходів. Натомість її потенціал бачать у середовищах з обмеженими ресурсами — від підводних човнів до майбутніх баз на Місяці чи Марсі.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться не про «поїдання пластику» у звичному розумінні: пластик спочатку розкладають, а дріжджі перетворюють отримані сполуки на нові харчові компоненти. Для України такі технології цікаві в контексті переробки відходів, циркулярної економіки та автономних систем харчування для територій із пошкодженою інфраструктурою. Водночас до масового застосування подібних продуктів ще далеко.

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Допоміжні джерела: wionews.com.