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Интервью
19.02.2018
Что FinTech может предложить миру игровых инноваций?
29.12.2017
Мировые СМИ под колпаком у блокчейна — интервью с Александром Шевченко
21.12.2017
Тренды-2018 в украинском FinTech — интервью с Дмитрием Крепаком, Visa
11.12.2017
QR-код снова интересен бизнесу: в Tachcard рассказали о возрождении технологии
08.12.2017
Цифровые платежи делают нас продуктивнее — интервью с экспертом Visa
30.11.2017
Как банку быть инновационным: Дэвид Гьери, Banking Reports
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
24.11.2017
Зачем украинским стартапам директива PSD2 — интервью с экспертом Rietumu Banka
22.11.2017
Тренды в e-commerce, которые нельзя игнорировать: интервью с Павлом Павловским, СОО Interkassa
03.11.2017
Как выжить в условиях вирусной киберэпидемии — интервью с экспертом ESET
19.10.2017
Илья Лаурс, Nextury Ventures: криптовалюты — уже повседневность
29.08.2017
Мы делаем mobile революцию на финансовом рынке Украины — Максим Патрин, Альфа-Банк Украина
25.07.2017
Что происходит в украинском e-commerce: интервью с основателем Rozetka.ua Владиславом Чечеткиным
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
11.07.2017
Текущее состояние и перспективы рынка онлайн-кредитования: интервью с компанией SOS CREDIT
08.07.2017
С картой дешевле: выбираем «пластик» для поездки в Евротур
24.05.2017
Темпы развития финансовых технологий в Украине опережают Европу — Виктор Игнатюк, Taplend
11.05.2017
«Важно уметь слышать клиента» — Евгений Глинский, CEO Platon
04.05.2017
О настоящем и будущем на украинском рынке платежей: интервью с директором PayMaster.ua
25.04.2017
Зачем идти на iForum — интервью с Денисом Довгополым
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