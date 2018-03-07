На страницах нашего журнала ежедневно появляются новости стартапов Украины и мира. Молодые компании становятся участниками международных бизнес-акселераторов и привлекают инвестиции венчурных фондов.

Стартапы в Украине и за рубежом запускают свои проекты, а самые интересные из них потом становятся популярными. Наиболее успешным удается зарегистрироваться на фондовой бирже и стать «единорогами».

Феномен стартапа, как нового двигателя IT-индустрии, постепенно проникает на отечественный рынок. В Украине проходят конкурсы для специалистов с хорошими идеями и планами. В них участвуют предприниматели, которые хотят строить интернет-бизнес, разрабатывать новые платежные устройства, проектировать решения для электронной коммерции, упрощать повседневные операции, переводя их в цифровое пространство.