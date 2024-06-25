Скільки податку на прибуток нарахували банкам з початку року — Гетманцев

Попри збільшення податкового навантаження, рентабельність банківського капіталу перевищує 50%

Про це пише голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

За даними Національного банку України (НБУ), за перші п’ять місяців 2024 року банкам нарахували 16,5 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 25%. Це на 60% (або 6,1 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли діяла стандартна ставка 18%.

При цьому, попри збільшену ставку податку:

банки отримали на 25% більший чистий прибуток порівняно з минулим роком (68 млрд грн за перші п’ять місяців 2024 року проти 53,6 млрд грн за той самий період 2023 року);

банківський бізнес залишається високорентабельним, а більшість банків — операційно ефективними та прибутковими.

Згідно з останнім звітом про фінансову стабільність, у 2023 році, навіть після застосування підвищеної податкової ставки у 50%, середня рентабельність капіталу у секторі становила приблизно 30%. Це перевищує показники сусідніх країн: Грузії – 27%, Литви, Латвії, Естонії – 21%, Угорщини – 20%, Молдови – 16%, Чехії – 15%, Польщі – 12%, Єврозони – 7%.

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У 2024 році податкова ставка була знижена вдвічі, що призвело до зростання показників чистої рентабельності банків. За перші п’ять місяців цього року рентабельність капіталу (чистий прибуток до власного капіталу банків) досягла 51%.

За цей період лише дев’ять установ виявилися операційно збитковими, переважно через неефективні бізнес-моделі та численні старі проблеми. Основним двигуном прибутковості сектору залишається висока процентна маржа, що становить 7,5%, а чисті процентні доходи займають понад 70% операційних доходів банків.

Також покращення макроекономічних умов знизило тиск на резерви. За перші 5 місяців 2024 року банки розформували резерви під можливі збитки на суму 2,1 млрд грн, тоді як у минулому році за цей же період вони збільшили відрахування до резервів на 4,7 млрд грн.

Важливим аспектом у цій ситуації є те, що завдяки зростанню прибутків банків та їх підвищеному оподаткуванню, державний бюджет у поточному році отримає додатково щонайменше 30 млрд грн, що надійдуть за 2023-2024 роки. Більша частина цих коштів буде спрямована на потреби сектору безпеки та оборони.

Прогнозується, що зменшення процентних ставок та відповідне зниження чистих процентних доходів сповільнить темпи зростання прибутків банківської системи. Незважаючи на це, за оцінками НБУ, рівень прибутковості банків залишатиметься достатнім для виконання чинних та запланованих вимог до капіталу.

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