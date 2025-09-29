91 компанія позбулася російського сліду у 2025 — Опендатабот

Від початку 2025 року в Україні 91 компанія позбулася російських власників. З них 88 бізнесів продовжують працювати у штатному режимі, а ще 3 перебувають у процесі припинення діяльності

Цей показник додається до вже наявної статистики: від початку повномасштабного вторгнення ще 714 компаній видалили російських власників, попри чинну законодавчу заборону.

Найбільше компаній, що позбулися російського впливу, працюють у столиці. У Києві таких 30 бізнесів. На другому місці Одеська область із 9 компаніями. По 7 підприємств змінили власників у Харківській, Львівській та Вінницькій областях.

За видами діяльності переважають компанії в оптовій торгівлі — 15. Далі йдуть підприємства, що займаються операціями з нерухомістю — 13. У роздрібній торгівлі працює 8 компаній, у сфері рибного господарства — 6, а по 5 фірм працюють у сегменті ІТ та консалтингу.

Цікаве по темі: Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот

Більшість компаній, що виключили російських власників зі складу засновників, мають річний оборот до 10 мільйонів гривень — таких налічується 38. Ще 10 підприємств декларують прибутки в межах від 10 до 100 мільйонів. Чотири компанії подолали позначку у 100 мільйонів гривень обороту. Водночас 39 бізнесів не подали жодної фінансової звітності.

Серед підприємств, які позбулися російського сліду, є й ті, що активно беруть участь у державних закупівлях. Найпомітніший приклад — компанія ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА, яка з початку повномасштабного вторгнення виграла 43 тендери на загальну суму понад 6,8 мільйона гривень. У цьому переліку також компанія МІРЕКЦ, що здобула 4 тендери на 122 тисячі гривень, та ВК СЕРВІС ПЛЮС, яка виграла 1 тендер на суму 57 тисяч гривень.

Попри всі ці зміни, законодавство, яке регламентує діяльність компаній із російськими власниками, залишається незмінним. Вносити зміни у власницькі структури мають право лише окремі категорії громадян росії — ті, що офіційно проживають в Україні, а також ті, хто володіє часткою до 10% у статутному капіталі підприємства.

Джерело: Опендатабот.