Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025

Виторг найбільшої продуктової мережі України АТБ у 2025 році досяг 294,2 млрд грн з ПДВ та акцизом. Це на 18% більше, ніж компанія заробила роком раніше

Паралельно ритейлер активно нарощував присутність: розширював мережу, збільшував команду та звітував про рекордні податкові відрахування.

У 2025-му середній чек у АТБ-Маркет перевищив 260 грн, а кількість покупок за рік сягнула понад 1 млрд. Компанія продовжила масштабування: протягом року відкрила 67 нових магазинів, а загальна кількість торговельних точок зросла до 1 319. Чисельність персоналу групи перевищила 60 000 людей, при цьому за рік створили 2 354 нових робочих місця.

Фінансові показники підкріпилися й бюджетними надходженнями: за 2025 рік група компаній АТБ сплатила 37,88 млрд грн податків і зборів, що на 32,4% більше, ніж у 2024-му.

Окремою подією для компанії став російський обстріл 18 квітня, унаслідок якого постраждала будівля нового офісу корпорації АТБ у Дніпрі. Вибухова хвиля пошкодила скляний фасад, про що повідомив член ради директорів АТБ Борис Марков.

Темпи розширення мережі АТБ зберігалися й упродовж першої половини 2025 року. За перші шість місяців ритейлер відкрив 44 магазини — майже стільки ж, як за весь 2024 рік, коли мережа додала 47 точок. Півріччя компанія завершила з 1 278 магазинами. Водночас АТБ посилює напрям e-commerce: для клієнтів інтернет-магазину запустили можливість доставки замовлень до відділень Укрпошта.

Поряд із розвитком продажів компанія показала й інвестиції в енергоефективність. Від початку року АТБ вклала понад 380 млн грн в оснащення 200 магазинів власними сонячними електростанціями. Крім того, на базі двох торговельних точок тестують систему накопичення енергії Huawei Luba, яка може забезпечити до чотирьох годин повністю автономної роботи магазину.

Асортиментна модель мережі також робить ставку на власні рішення. Майже третина з близько 3 700 товарів у кожному магазині припадає на власні торговельні марки. У 2025 році до них додалася ще одна — День у день.

