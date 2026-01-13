Хто з онлайн-ритейлерів заробив найбільше у 2025 — YouControl

Черги біля поштоматів та кур’єри, що безперервно доставляють святкові подарунки, підтверджують: український ринок електронної комерції залишається надзвичайно активним. Попри повномасштабну війну та економічні виклики, e-commerce демонструє високу адаптивність — команда YouControl.Market проаналізувала актуальну статистику онлайн-торгівлі станом на кінець 2025 року й порівняла її з показниками 2024 року

Динаміка реєстрацій та припинень компаній та ФОП

Станом на кінець 2025 року в роздрібній онлайн-торгівлі працюють понад 77 тис. ФОП і 3173 юридичні особи. У середньому на одну компанію припадає 24–25 підприємців, тож онлайн-ритейл переважно залишається дрібним бізнесом. Водночас обидві категорії зростають: кількість юросіб за рік збільшилася приблизно на 200 (чистий приріст +6%), а ФОП — більш як на 13 тис. (чистий приріст +21%).

Нові реєстрації. 2025 рік приніс сплеск запуску нових онлайн-бізнесів, насамперед серед ФОП. За три квартали 2025 року в цьому КВЕД зареєстрували 18,2 тис. нових підприємців — на 62,3% більше, ніж за той самий період 2024 року. Найбільший стрибок відбувся у другому кварталі 2025-го: 8236 нових ФОП — більше, ніж у будь-якому кварталі попередніх років. Для порівняння, у 2024 році в середньому реєстрували 3,5–4,5 тис. ФОП за квартал, а максимум (4562) припав на третій квартал.

Динаміка юридичних осіб була стриманішою. У 2024 році з’явилася 201 нова компанія (найбільше — 65 у першому кварталі, найменше — 38 у другому). За перші три квартали 2025 року зареєстровано 125 компаній — менше, ніж торік за аналогічний період (153). Найпомітніше уповільнення сталося у квітні–червні 2025 року: лише 32 нові компанії — найнижчий квартальний показник за два роки. Втім, у третьому кварталі темпи відновилися до 48 реєстрацій (стільки ж, як рік тому), а дані за неповний четвертий квартал 2025 року вже фіксують 73 нові компанії за осінні місяці. Це може свідчити, що фінальний квартал 2025 року стане рекордним за притоком нових компаній.

Припинення бізнесу. У 2024–2025 роках суттєво зросла кількість офіційних закриттів онлайн-бізнесів, насамперед серед ФОП. Якщо у 2024 році припинили діяльність 5784 підприємці цієї галузі, то за січень–вересень 2025 року показник уже сягнув 7953. Пік припав на перший квартал 2025-го: тоді закрилися 3616 ФОП — більше, ніж сумарно за всю першу половину 2024 року. Вперше за тривалий час у галузі зафіксували квартальний відтік підприємців. Далі тенденція розвернулася: у другому кварталі 2025 року кількість припинень різко скоротилася до 2119, тоді як нові реєстрації зросли до рекордних значень, забезпечивши великий чистий приріст. У третьому кварталі 2025 року закриттів ФОП дещо побільшало (2218), однак притік нових ФОП (6977) усе одно переважив майже втричі.

Серед юридичних осіб масштаби припинень залишалися мінімальними. Упродовж 2024 року офіційно ліквідувалася лише одна компанія (у четвертому кварталі). У 2025 році закриттів побільшало, але йшлося про поодинокі випадки: три компанії припинили діяльність у першому кварталі, дві — у другому, жодної — у третьому та ще три — за неповний четвертий квартал.

Регіональний розподіл бізнесу в онлайн-ритейлі

Онлайн-ритейл географічно зосереджений у найбільш економічно розвинених і відносно безпечних регіонах. Лідером із великим відривом є Київ: у столиці зареєстровано 1656 компаній (52% від загальної кількості) та близько 12,9 тис. активних ФОП (17%). Це пояснюється концентрацією штаб-квартир e-commerce, логістики та платоспроможного попиту.

Друге місце посідає Київська область (193 компанії). Разом Київ і область акумулюють майже 58% онлайн-компаній — понад 1840 юросіб. Далі йдуть Дніпропетровська (184), Одеська (178), Харківська (158) та Львівська (149) області — по 5–6% кожна. Сукупно шість провідних регіонів дають майже 80% усіх онлайн-ритейлерів, тобто близько 4 з 5 компаній.

У топ-10 також входять Запорізька область (87 компаній), Донецька (46), Вінницька (43), а Миколаївська та Хмельницька ділять 10-ту позицію (по 41). Серед ФОП розклад подібний: після Києва найбільше підприємців у Дніпропетровській (8 тис.), Харківській (7,4 тис.), Одеській (7,2 тис.), Київській (5,5 тис.) та Львівській (5,4 тис.) областях.

Загалом онлайн-ритейл тяжіє до мегаполісів і обласних центрів. Повномасштабна війна підсилила цей перекіс через релокацію бізнесів зі сходу та півдня до центральних і західних регіонів, насамперед до Києва та Львова, хоча окремі прифронтові області зберігають помітну частку зареєстрованих компаній.

Топ-10 компаній онлайн-ритейлу за виручкою

Лідери українського e-commerce — це поєднання універсальних маркетплейсів і великих нішевих гравців:

Розетка.уа — універсальний маркетплейс; виторг за 3 квартали 2025 року: 21,1 млрд грн

ОТК Європлюс — офлайн-мережа Rozetka (точки видачі та магазини); виторг: 9,1 млрд грн

Мейкап трейдинг (Makeup) — косметика та парфумерія; виторг: 3,5 млрд грн

Маудау (MAUDAU, Fozzy Group) — маркетплейс повсякденних товарів; виторг: 2,2 млрд грн

Укрзоогруп (Pethouse) — зоотовари; виторг: 1,13 млрд грн

Книжковий Клуб Клуб сімейного дозвілля (КСД) — книги (букклуб і онлайн); дохід: 1,04 млрд грн

Якабу ритейл (Yakaboo) — інтернет-книгарня; виторг: 427 млн грн

Є-зоо: ми любимо тварин (E-Zoo) — зоотовари; виторг: 427 млн грн

Петексперт (Petslike) — зоотовари; виторг за 9 місяців 2025 року: 420 млн грн

Джимбім Україна (GymBeam) — спортхарчування та товари для фітнесу; виручка: 413 млн грн

Джерело: YouControl.