Скільки українці витратили на онлайн-покупки у 2025 — Prom

22.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Обсяг українського ринку e-commerce у 2025 році збільшився на 7%. Загальна сума покупок за рік сягнула 256 млрд грн

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це розповів СЕО Prom Микита Артемчук в інтерв’ю Forbes.

За словами Артемчука, у 2025-му ринок електронної комерції становив 256 млрд грн.

«До цієї суми входять покупки на українських і міжнародних маркетплейсах, як-от AliExpress, Temu, і покупки, оформлені онлайн і отримані з точок видачі», — уточнює він.

Темпи зростання, за оцінкою Prom, були приблизно на рівні інфляції — 7%.

«Ринок зростає повільніше, ніж у довоєнні роки», — зазначає Артемчук.

Частка e-commerce у загальному українському ритейлі у 2025 році склала 10% — стільки ж, як і роком раніше. Для порівняння: у Польщі цей показник становить 22%, у США — близько 30%, у Великій Британії — до 35%.

«Потенціал зростання (українського ринку) — утричі», — додає Артемчук.

У середньому протягом 2025 року на одного українця припадало 17,5 онлайн-покупки, а середній чек становив 1320 грн, свідчать дані Prom.

Цікаве по темі: Скільки українці сплатили екологічного податку в 2025 році

Найчастіше українці замовляли онлайн у таких категоріях: техніка та електроніка, товари для дому та саду, товари для ремонту автомобілів, одяг, взуття та аксесуари, а також косметика та парфумерія, повідомляють у Prom.

Найпомітніше зростання кількості замовлень у річному вимірі зафіксували в категоріях продуктів харчування, зоотоварів, інструментів, а також товарів для ремонту та будівництва.

У 2024 році витрати українців на онлайн-покупки зросли на 25% і досягли 239 млрд грн, за даними групи компаній EVO (маркетплейси Prom, Shafa, Bigl, Kabanchik). При цьому 60% покупок в інтернеті було здійснено зі смартфона. Також у 2024-му онлайн-покупці оформлювали в середньому 17 замовлень на рік, витрачаючи близько 1300 грн на кожне.

Нагадаємо, що у 2025 році група компаній Nova Володимира Поперешнюка та Вячеслава Климова здійснила 522 млн доставок, з них 29 млн — міжнародних (+10% до 2024 року). У 2025-му році Nova збільшила виторг на 21% – до 54+ млрд грн. Прибуток — 2,6 млрд грн.

