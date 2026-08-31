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Скільки заробили українські ритейлери у 2026 — Опендатабот

31.08.2026 14:00
Микола Деркач

Станом на середину серпня 2026 року в Україні працює 41,2 тис. компаній у сфері роздрібної торгівлі. Кількість ритейлерів зростає вже п’ятий рік поспіль, а цьогоріч нових компаній відкрилося на 796 більше, ніж припинило роботу. Про це свідчать дані Опендатаботу

Скільки заробили українські ритейлери у 2026 — Опендатабот

Фото: magnific.com

За перші місяці 2026 року в Україні зареєстрували 969 нових компаній у сфері роздрібної торгівлі — це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас кількість закриттів майже не змінилася.

Для порівняння фінансових показників аналітики Опендатаботу дослідили 2073 компанії, які подали звітність за перше півріччя і 2025-го, і 2026 року.

Скільки заробили українські ритейлери у 2026 — Опендатабот

Фото: magnific.com

Їхній сукупний дохід за рік зріс на 18% — із 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. При цьому збільшити доходи вдалося 1169 компаніям, тоді як у 702 бізнесів показник скоротився.

Найбільший дохід серед ритейлерів за перше півріччя 2026 року отримав АТБ-маркет — 136 млрд грн. На другій позиції опинилося Сільпо із доходом 59,55 млрд грн, а третє місце посіла компанія «Вигідна покупка», що розвиває мережу «Аврора», — 28,26 млрд грн.

До п’ятірки найбільших також увійшли Фора з доходом 26,83 млрд грн та Комфі Трейд — 20,16 млрд грн.

Найбільший приріст доходу в абсолютному вимірі також продемонстрував АТБ-маркет: його показник збільшився на 18,84 млрд грн, або на 16% за рік. Сільпо наростило дохід на 9,16 млрд грн, «Аврора» — на 6,52 млрд грн, а Фора — на 6,1 млрд грн.

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Зріс і сукупний прибуток компаній із порівнюваної вибірки. За рік він збільшився на 17% — із 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн.

Водночас частка прибуткових ритейлерів скоротилася. Якщо за перше півріччя 2025 року прибуток отримали 1354 компанії, то у 2026 році — 1272. Таким чином, частка прибуткових бізнесів знизилася з 65% до 61%.

В Опендатаботі звертають увагу, що статистика охоплює фінансову звітність за перші два квартали 2026 року, тобто ще не враховує наслідки подальших масованих атак на склади, логістичні об’єкти та іншу інфраструктуру українських компаній. Їхній вплив може бути помітним уже в наступних звітних періодах.

На думку редакції PSM, дані свідчать про неоднозначну динаміку українського ритейлу. З одного боку, ринок продовжує розширюватися, доходи та сукупний прибуток компаній зростають. З іншого — зменшення частки прибуткових бізнесів може свідчити про посилення тиску на операційну ефективність ритейлерів. Зростання оборотів саме по собі вже не гарантує покращення фінансового результату, особливо в умовах високих витрат на логістику, персонал, енергозабезпечення та відновлення пошкодженої інфраструктури.

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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